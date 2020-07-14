Со стороны Армении велся интенсивный огонь по населенным пунктам Товузского района, рассказали в Минобороны Азербайджана

mod.gov.az Военные также заявили, что взорвали армянскую долговременную огневую точку (ДОТ), с которой велись обстрелы

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Армения начала обстрел азербайджанских боевых позиций и населенных пунктов вблизи армяно-азербайджанской границы в Товузском районе. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

"Сегодня в 19:30 (18:30 мск) Вооруженные силы Армении возобновили интенсивный огонь по населенным пунктам Товузского района и позициям наших подразделений из крупнокалиберного оружия и артиллерии", - сказал он.

При этом погиб 76-летний житель села Агдам Азиз Азизов, в его дом попал снаряд, сообщает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Военные этой страны также заявили, что взорвали армянскую долговременную огневую точку (ДОТ), с которой велись обстрелы.

Ранее 14 июля пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян говорил, что ситуация на границе с Азербайджаном стабилизировалась и остается "сравнительно спокойной". О том, что ситуация стабилизировалась, говорил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. По его словам, до этого последний обстрел с территории Армении произошел около 15:00 по местному времени (14:00 мск).

Боевые действия на границе между Арменией и Азербайджаном начались 12 июля, обе страны понесли потери. Минобороны Армении заявило, что группа азербайджанских солдат без видимых причин пыталась пересечь границу страны. После предупредительного огня с армянской стороны военные бросили автомобиль и вернулись на свои позиции, но вскоре начали артиллерийский обстрел и повторили попытку захватить опорный пункт. По данным ведомства, армянские части не пострадали, а азербайджанцы понесли потери.

13 июля обе стороны сообщили о повторном обстреле. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, после двух-трехчасового перерыва азербайджанские военные возобновили обстрел, на который был дан "соразмерный ответ". По данным Баку, азербайджанская сторона с помощью артиллерии, минометов и танков уничтожила армянский опорный пункт и военную технику, были потери и среди солдат.

14 июля Армения впервые сообщила о гибели своих военнослужащих, армянская армия потеряла майора, капитана и двух младших сержантов. Азербайджан уточнял, что с его стороны во вторник погибли генерал-майор и полковник, а также сообщал о гибели пяти военнослужащих более низкого ранга. Минобороны двух государств также заявляли об уничтожении военных пунктов друг друга.

Так, заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев рассказал, что с 12 июля уничтожено до 100 армянских военных, выведены из строя техника и командный пункт противника.

В Кремле выразили глубокую обеспокоенность из-за текущего конфликта и призвали стороны к сдержанности. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков уточнил, что российская сторона готова выступить посредником в урегулировании ситуации.

К прекращению вооруженного столкновения призвал и Европейский союз. "Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал у Армении и Азербайджана немедленно прекратить боевые действия.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что, по его мнению, в нарушении режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе виновны ВС Армении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана", - сказал турецкий лидер. По его словам, это была "преднамеренная атака" на Азейрбаджан.

"Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги столкновений", - добавил Эрдоган.

Он отметил, что Турция будет выступать против подобных атак на Азербайджан.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.