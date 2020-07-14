Белорусский ЦИК не зарегистрировал Бабарико кандидатом в президенты

Виктор Бабарико / Youtube.com ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатом в президенты бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который считался главным конкурентом действующего президента страны Александра Лукашенко на грядущих выборах

Центральная комиссия Республики Беларусь

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатом в президенты бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, который считался главным конкурентом действующего президента страны Александра Лукашенко на грядущих выборах. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что ЦИК получил письмо от Комитета госконтроля (КГК) Беларуси, в котором говорится о противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации.

Еромошина заявила, что в декларации о доходах Бабарико есть "всего лишь три несоответствия" и местами на небольшие суммы уменьшен доход. Это не влияло на факт регистрации и является незначительной ошибкой с "учетом его годового дохода". Однако в декларации Бабарико "не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур", цитирует РИА "Новости".

По данным КГК, Бабарико "руководил преступной группой, отмывавшей деньги", и получал финансовую помощь из-за границы. Таковой сочли участие в инициативной группе Бабарико сотрудников ОАО "Белгазпромбанк", акционерами которого являются российские "Газпром" и Газпромбанк, передает "Интерфакс". Глава ЦИК отметила, что "Белагзпромбанк" более чем на 99% принадлежит "Газпрому" и "Газпромбанку", то есть "это почти целиком иностранное предприятие".

По словам Ермошиной, Бабарико пользовался средствами "Белгазпромбанка" после увольнения, а сотрудники финансовой организации работали над его кампанией в служебное время с использованием технических средств банка, что является нарушением закона. Глава ЦИК также зачитала данные силовиков о выводе средств на Кипр, в Литву и Латвию. "Я могу только пошутить: взятки-то в налоговых декларациях не отражаются", - приводит слова Ермошиной "КП-Беларусь".

"Все, что мы услышали сегодня, - это очень странно. Никаких документов мы не увидели", - сказал журналистам после заседания ЦИК юрист штаба Бабарико Максим Знак. "Власть настолько слаба, что не допустила [к выборам] даже находящегося за решеткой Бабарико", - прокомментировала представитель штаба Мария Колесникова (цитата по Tut.by).

Виктору Бабарико, задержанному вместе с сыном Эдуардом 18 июня, вменяется отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки повторно либо в крупном размере. Эдуард Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отец и сын находятся под стражей. Белорусский госканал ОНТ выпустил серию "расследований" о деле Бабарико и "Белгазпромбанка". В одном из них утверждается, что "банк был инструментом для обогащения своего руководства", а следствие "располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям".

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский назвал обвинения абсурдными. "Рецепт кино прост: подписки о неразглашении (взятые с защиты, что затрудняет опровержение), монтаж (ведь есть столько неудобных для кино моментов), закадровый текст (призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать)", - прокомментировал он в своем Facebook. Защитник отметил, что "когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию".

В новостном выпуске от 13 июля ОНТ сообщил, что в центральном офисе Белгазпромбанка в Минске якобы долгое время работала "черная касса", через которую руководство проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать полученные незаконным путем доходы.

Помимо Виктора Бабарико и нынешнего главы Белоруссии, документы для регистрации кандидатами в президенты подали семь человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, супруга арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Сергей Черечень.

Цепкало отказали в регистрации на основании того, что после проверки ЦИК собранных за него подписей оказалось меньше необходимых ста тысяч. Остальных претендентов зарегистрировали.