В Сирии на пути следования российско-турецкого патруля сработала самодельная бомба, пострадали трое россиян и несколько турецких военных

Минобороны РФ Трасса М-4 соединяет порт Латакия с иракской границей. Российские и турецкие военные совместно патрулируют дорогу раз в несколько дней или недель в рамках мартовского соглашения о прекращении огня в Идлибе между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом

Минобороны РФ

В Сирии на пути следования российско-турецкого патруля сработала самодельная бомба, пострадали трое россиян и несколько турецких военных. Бомба взорвалась около 8:50 по московскому времени в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации.

Командование российской группировки в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливает причастность действующих в зоне деэскалации боевиков к нападению на колонну, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. По неподтвержденным данным, которые приводятся в некоторых российских СМИ, подрыв устроили боевики запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Уточняется, что российские военнослужащие получили легкие ранения, угрозы их жизни нет. Сколько членов турецкого экипажа пострадало и в какой степени, не сообщается. Также нет данных о пострадавших среди местного населения. Всех раненых эвакуировали, российских военных доставили на авиабазу Хмеймим и оказали им медицинскую помощь.

Патрулирование прекращено, поврежденную технику эвакуируют. РБК уточняет, что при подрыве фугаса повреждения получили российский бронетранспортер и бронемашина турецкой армии, в ее составе есть раненые.

Это вторая атака на российских и турецких военных в данном районе за последний месяц. 16 июня Минобороны сообщало о подрыве фугаса на на трассе М-4 неподалеку от Эрихи. Тогда, согласно заявлению ведомства, незначительные повреждения получил российский бронетранспортер, личный состав не пострадал.

Трасса М-4 соединяет порт Латакия с иракской границей. Российские и турецкие военные совместно патрулируют дорогу раз в несколько дней или недель в рамках мартовского соглашения о прекращении огня в Идлибе между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. 14 июля пострадал 20-й с начала марта совместный патруль.