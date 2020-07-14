rabbit75_dep / DepositPhotos Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма

rabbit75_dep / DepositPhotos

Лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II выпустила джин на основе ингредиентов, собранных в садах Букингемского дворца. Это произошло на фоне падения доходов от посещения достопримечательности туристами.

Напиток, который содержит цитрусовые и травяные ноты, сделан из 12 растительных компонентов, среди которых лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы, говорится в сообщении благотворительной организации Royal Collection Trust, которая заботится о сохранности сокровищ британской монархии.

Небольшая партия уже поступила в продажу в ее магазины в понедельник по цене 40 фунтов стерлингов (50 долларов) за бутылку объемом 0,7 литра. Крепость джина составляет 42%.

Сама королева Елизавета II использует этот джин для протирания своих бриллиантов, чтобы сохранить их блеск и чистоту, пишет The Sun.

Сады, в которых собирают ингредиенты для горячительного напитка, занимают площадь в 16 гектаров. Они являются средой обитания для 30 видов птиц и более 250 видов дикорастущих цветов.

Все доходы от продажи джина будут отправлены в The Royal Collection Trust и пойдут на финансирование и поддержание обширной коллекции произведений искусства королевы, одной из последних великих европейских королевских коллекций, которая осталась нетронутой, передает "Интерфакс".

Доходы от посещения Букингемского дворца и других королевских резиденций туристами упали в связи с пандемией COVID-19, в результате чего британская королева и ее семья могут потерять до 18 млн фунтов стерлингов (22 млн долларов) своего годового дохода. Выплату этих денег The Royal Collection Trust вынужден отложить на год. Кроме того, организации пришлось взять кредит в 22 млн фунтов.

Примерно 250 сотрудникам предложили уволиться по собственному желанию.

С 23 июля для туристов открываются Виндзорский замок, Холирудский дворец, королевские конюшни в Букингемском дворце, Королевские галереи в Лондоне и Эдинбурге.