В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов в президенты от выборов

В столице Белоруссии и других городах республики начались акции протеста против решения Центральной избирательной комиссии о недопуске к президентским выборам претендентов на пост главы государства Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщает портал Tut.by.

Акции проходят в Бресте, Гродно, Молодечно, Могилеве, где несколько десятков человек разогнал ОМОН.

Начались задержания протестующих, точное количество задержанных неизвестно. Как сообщает издание "Наша Нива", в Минске милиционеры в штатском во время прямого эфира задержали корреспондента и оператора "Еврорадио".

У Менску перакрылі пр.Незалежнасці.

Шмат людзей рухаецца ў бок пл. Якуба Коласа. pic.twitter.com/W1FbvaN6Vh— Белсат TV (@Belsat_TV) July 14, 2020

По информации правозащитного центра "Весна", только в Минске задержаны 22 человека, среди них - несовершеннолетний, пятеро журналистов и рисующий комиксы блогер Анатолий Чилик. Задержанные также есть в Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Пружанах, передает РБК.

Кадры из Минска показали в трансляции телеканала "Белсат". Во время стрима картинка сбилась, были слышны слова журналистки "Я иду, я иду сама", позже камера успела заснять кадры из машины. В студии телеканала сообщили, что журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву задержали правоохранительные органы.

В Гомеле задержали в ходе стрима съемочную группу издания "Сильные новости" - Надю Пужинскую, Юрия Глушкова, Марину Дробышевскую. Людей с площадки у цирка разогнали. На вопрос, почему нельзя гулять, от ОМОНа был получен ответ: "Гулять можно, но не здесь".

Ранее 14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом на выборах президента страны. Помимо него регистрацию прошли еще четыре кандидата: сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер партии "Белорусская социал-демократическая громада" Сергей Черечень.

В то же время ЦИК Белоруссии не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало. В комиссии решили, что он не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, в декларации о доходах и имуществе его супруги выявили недостоверные сведения. Ранее Центризбирком страны отказался регистрировать на выборы и бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Председатель комиссии сослалась на ошибки в его декларации и на участие в его кампании иностранной организации.

Сам Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом, который был руководителем его избирательного штаба, заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в даче взятки. Также в рамках расследования задержаны еще около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, который Виктор Бабарико возглавлял почти 20 лет.