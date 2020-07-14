РТС Крайне сложная эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 складывается в Сербии, сообщил во вторник в эфире сербской телерадиокомпании RTS эпидемиолог и сотрудник Кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Предраг Кон

РТС

Крайне сложная эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 складывается в Сербии, сообщил во вторник в эфире сербской телерадиокомпании RTS эпидемиолог и сотрудник Кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Предраг Кон.

"На данный момент у нас нет достоверных данных о том, что ситуация улучшается. Экипажи скорой помощи и сотрудники центров для COVID-больных, где установлены аппараты ИВЛ, работают на пределе сил. Многие люди, у которых выявлено заражение, имеют респираторные проблемы", - отметил эпидемиолог.

По словам Кона, маски могут помочь только в том случае, если их будут носить все граждане. Он также призвал ограничить какие-либо социальные контакты.

По его утверждению, в Белграде "пробит эпидемиологический порог", сложная ситуация складывается в городах Шапац, Пирот, Крагуевац. Так, в Шапаце планируют открыть пять больниц для лечения больных с коронавирусом.

Комментируя заявление президента итальянской области Венето Луки Дзайя, который сказал, что ситуация с коронавирусом в Сербии даже хуже, чем в Италии, Кон ответил уклончиво. По словам эпидемиолога, он не знает, что хотел сказать Дзайя.

13 июля глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила, что "на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 154 пациента" - это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. До этого самым сложным днем для сербских врачей стало 14 апреля, когда на аппаратах ИВЛ находились 146 человек, передает "Интерфакс".

По ее словам, сейчас 49 аппаратов ИВЛ распределяют по региональным медицинским центрам страны.

С начала эпидемии COVID-19 в Сербии подтверждено 18,6 тыс. случаев заражения, 405 пациентов скончались, 13,9 тыс. вылечились.

Напомним, на минувшей неделе в сербских городах состоялись акции протеста против карантинных мер. Они сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. В итоге пострадали более сотни силовиков.