Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев

Министерство Обороны Азербайджана Столкновения между войсками двух республик в Товузском районе на северо-западе Азербайджана начались 12 июля

Министерство Обороны Республики Армения

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных в результате обстрелов на границе с Арменией, передает vesti.az.

"Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев", - сообщил Велиев, добавив, что военные действия продолжаются, и выразив соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. "Заверяю вас, кровь наших шахидов и раненых не останется неотомщенной", - заявил Велиев.

Он также сообщил о гибели еще пяти человек, в том числе двух офицеров. По его словам, с 12 июля в результате действий Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника и командный пункт противника. Об этом сообщает "Интерфакс".

Столкновения между войсками двух республик в Товузском районе на северо-западе Азербайджана начались 12 июля. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения грубо нарушила режим прекращения огня и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. По данным ведомства, потери понесли обе стороны.

Минобороны Армении заявило, что группа азербайджанских солдат без видимых причин пыталась пересечь границу страны. После предупредительного огня с армянской стороны военные бросили автомобиль и вернулись на свои позиции, но вскоре начали артиллерийский обстрел и повторили попытку захватить опорный пункт. По данным ведомства, армянские части не пострадали, а азербайджанцы понесли потери.

13 июля обе стороны сообщили о повторном обстреле. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, после двух-трехчасового перерыва азербайджанские военные возобновили обстрел, на который был дан "соразмерный ответ". По данным Баку, азербайджанская сторона с помощью артиллерии, минометов и танков уничтожила армянский опорный пункт и военную технику, были потери и среди солдат.

Российский МИД назвал дальнейшую эскалацию конфликта недопустимой и попросил стороны не нарушать режим прекращения огня. "Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА "Новости".

Песков добавил, что Россия готова оказывать помощь в урегулировании конфликта, будучи сопредседателем Минской группы. "Вы знаете, что были интенсивные телефонные контакты министра иностранных дел (Сергея) Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. Поэтому еще раз мы призываем обе стороны к сдержанности", - добавил он.

К прекращению вооруженного столкновения призвал и Европейский союз. "Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, опубликованном на сайте ОБСЕ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал у Армении и Азербайджана немедленно прекратить боевые действия.