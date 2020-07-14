В США впервые за 17 лет казнили смертника, приговоренного федеральным судом

Стоп-кадр из видео FOX59 News / youtube.com Член движения белых расистов Дэниэл Льюис Ли был приговорен за жестокое убийство торговца оружием еврейского происхождения, его жены и их 8-летней дочери в 1996 году

Стоп-кадр CBS This Morning / youtube.com

В американском штате Индиана провели первую с 2003 года смертную казнь на федеральном уровне. 47-летний член движения белых расистов Дэниэл Льюис Ли был приговорен за жестокое убийство торговца оружием еврейского происхождения, его жены и их 8-летней дочери в 1996 году. Казнь была совершена с помощью смертельной инъекции пентобарбитала, сообщает Русская служба BBC.

По сообщению CNN, перед казнью Ли еще раз заявил о своей невиновности. "Я не совершал этого преступления. Да, я совершал много ошибок, но я не убийца. Вы убиваете невиновного человек", - сказал Ли перед тем, как ему ввели инъекцию.

Против его казни выступали и родственники погибших: "Моей дочери было бы стыдно, если из-за нее кому-то пришлось умереть", - говорила журналистам ее мать.

Ранее федеральный суд Вашингтона за несколько часов до приведения приговора в исполнение заблокировал казни в федеральных тюрьмах США. Однако Верховный суд США отменил задержку, предписанную судом низшей инстанции. Пять судей проголосовали за, четверо против.

На текущую неделю запланированы еще две казни федеральных заключенных в Индиане.

В 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Последняя федеральная казнь на данный момент была проведена в 2003 году. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.

В начале 2000-х годов казни на федеральном уровне были приостановлены для проверки процедуры инъекции. Прошлым летом глава Минюста США Уильям Барр поручал подготовить документы для возобновления процедуры уже к декабрю.

В это время казни продолжались на уровне штатов (запрет на смертную казнь в настоящий момент действует в 22 штатах, а губернаторы еще трех, включая Калифорнию, ввели мораторий на ее применение).Так, за первую половину 2020 года в пяти южных штатах были казнены восемь осужденных, за прошлый год их было 22 человека.