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Фото с сайта премьер-министра Республики Армения Минобороны Армении 12 мая заявило, что азербайджанские военные "под предлогом "корректировки границ" пытались "провести определенные работы" в одном из приграничных районов и прекратили их после вмешательства армянских подразделений

NEWS AM / YouTube 13 мая Пашинян назвал действия Азербайджана посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы после пересечения границы углубились на 3,5 км, но оружие не применяли

NEWS AM / YouTube

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил оказать Еревану помощь, в том числе военную, в связи с ситуацией в Сюникской области, передает агентство "Арменпресс". Пашинян запросил помощь России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.

По словам Пашиняна, о готовности оказать военную помощь Армении заявила Франция - она готова помочь урегулировать ситуацию на границе с Азербайджаном в рамках мандата ООН. Накануне Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого французский лидер напомнил о необходимости немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении.

Ранее армянский премьер обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию Армении.

Утром в пятницу пресс-служба премьер-министра Армении сообщила о телефонном разговоре Пашиняна с Путиным, в ходе он которого проинформировал президента России о "ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооруженных сил Азербайджана" в приграничную Сюникскую область. По данным пресс-службы Кремля, разговор прошел поздно вечером 13 мая.

Российский президент заявил о необходимости строго выполнять все положения заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года, особенно в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Одновременно Путин заявил, что Россия намерена продолжать посредничество между Арменией и Азербайджаном для обеспечения стабильности в регионе.

Сюникская область на юге Армении граничит в том числе с районами Нагорного Карабаха, которые по итогам конфликта осенью 2020 года оказались под контролем Азербайджана. Минобороны Армении 12 мая заявило, что азербайджанские военные "под предлогом "корректировки границ" пытались "провести определенные работы" в одном из приграничных районов и прекратили их после вмешательства армянских подразделений.

13 мая Пашинян назвал действия Азербайджана посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы после пересечения границы углубились на 3,5 км, но оружие не применяли.

В МИД Азербайджана 13 мая реакцию Еревана назвали неадекватной, заявив, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года в Кельбаджарском и Лачинском районах идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана, а с 12 мая пограничники двух стран ведут переговоры о нормализации ситуации на границе.