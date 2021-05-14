Вечером 13 мая продолжается обстрел Израиля со стороны сектора Газа

Дежурный по Израилю / Telegram

Ракета, выпущенная с территории Ливана, разорвалась неподалеку от одного из населенных пунктов в Галилее, сообщает NEWSru Israel. Ракета разорвалась неподалеку от одного из населенных пунктов в Западной Галилее. Не было пострадавших, ущерб не причинен .

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты. Все они упали в море.

Ливанские источники заявляют, что запуск ракет осуществлен не "Хизбаллой", а одной из пропалестинских организаций, находящихся в Ливане. К настоящему моменту ни одна организация не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел.

Ранее в четверг командование ЦАХАЛа объявило мобилизацию 7000 военнослужащих-резервистов для пополнения личного состава артиллерийских подразделений, комплексов ПРО "Железный купол" и оперативного управления. Мобилизацию ЦАХАЛу разрешил министр обороны страны Бени Ганц "по итогам оценки ситуации, проведенной военным и политическим руководством". Военнослужащие будут направлены на позиции подразделений срочной службы, которые стягиваются к сектору Газы.

Помимо этого отменены отпуска и увольнительные, солдатам и офицерам боевых частей запрещено покидать военные базы.

13 мая представитель ЦАХАЛа Хидаи Зильберман сообщил о подготовке наземной операции в секторе Газа. К границам Газы уже переброшены несколько бригад, включая десантников, пехоту и бронетанковые подразделения, добавил он. По последним данным, в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке от израильских ударов в секторе Газа погибли 87 человек. Потери Израиля по официальным данным, в свою очередь, составляют 7 человек.