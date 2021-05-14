Национальная служба здравоохранения Ирландии временно отключила свою компьютерную систему из-за хакерской атаки

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Национальная служба здравоохранения Ирландии временно отключила свою компьютерную систему из-за хакерской атаки, сообщает ирландский телерадиоканал RTE.

Представитель службы Пол Рейд заявил, что речь идет "о серьезной атаке, связанной с вымогательством", и что компьютерная система отключена из соображений безопасности. По его словам, атака носит комплексный характер, она затронула системы здравоохранения национального и регионального уровней. Атака направлена ​​на доступ к данным, хранящимся на центральных серверах, однако о сумме выкупа речь пока не идет.

Из-за отключения системы многие клиники различных профилей в пятницу отменили прием пациентов. Врачи принимают только пациентов с неотложными проблемами. При этом вакцинация от COVID-19 продолжается. Рейд выразил сожаление в связи с необходимостью такого шага, отметив, что служба здравоохранения работает над устранением проблемы. Детали произошедшего, как ожидается, будут оглашены в течение дня.

Председатель Ассоциации улучшения услуг по охране материнства в Ирландии Крисиа Линч назвала атаку с использованием программ-вымогателей серьезным и беспрецедентным событием. По ее словам, следует поднять вопрос безопасного хранения записей о пациентах и вопрос о наличии надлежащей киберзащиты от этого типа программ-вымогателей.