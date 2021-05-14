Председатель политбюро группировки ХАМАС Халед Машаль заявил турецким СМИ, что группировка готова к прекращению огня, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Times of Israel. Он добавил, что не получил ответа Израиля.

Кроме того, в пятницу "президент Государства Палестина" Махмуд Аббас призвал администрацию США немедленно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке и остановить "израильскую агрессию".

"Президент возложил на израильское правительство полную ответственность за эту опасную эскалацию и кровь палестинского народа, - отмечается в коммюнике, распространенном в пятницу палестинским информационным агентством WAFA. - Он призвал администрацию США немедленно и без промедления вмешаться, чтобы остановить эту агрессию Израиля, пока ситуация не вышла из-под контроля".

Махмуд Аббас также призвал Совет Безопасности ООН, "квартет" международных посредников, региональные и международные организации "взять на себя ответственность за прекращение этих нападений в целях сохранения безопасности и мира в соответствии с положениями международного права".

Представитель Белого дома Джен Псаки на фоне обострения палестино-израильского конфликта заявила, что у Израиля есть право на самозащиту. Она отметила, что США по-прежнему будут фокусировать свои усилия на том, чтобы, "задействовав все доступные рычаги влияния, добиваться деэскалации напряженности в ситуации".

Ранее представители руководства и армии Израиля, а также посол Израиля в Москве Александр Бен Цви говорили, что первыми прекратить огонь должны палестинцы. 14 мая и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа еще не завершена.

По подсчетам израильских СМИ, около 140 ракет были выпущены 14 мая по Израилю из сектора Газа. Примерно 30 ракет упали на территории анклава. Десятки снарядов были перехвачены силами ПВО "Железный купол". Израильские военные за последние часы нанесли удары по нескольким пусковым установкам контролирующего сектор Газа движения ХАМАС, расположенным на севере анклава. В результате одного из ударов был уничтожен противотанковый ракетный комплекс радикалов.

В пятницу военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели 40-минутное наступление, задействовав 160 самолетов и наземные силы, которые границу сектора при этом не пересекали. Применялись танки и артиллерия. Были атакованы 150 объектов - с целью вывести из строя сеть подземных тоннелей, используемых ХАМАС.

Ситуация обострилась с 10 мая, после того, как ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля после отказа израильской стороны выполнить требование и вывести силовиков из района Иерусалима, где были беспорядки и столкновения.

Израиль отвечает на обстрелы ударами по ракетным установкам и значимым представителям ХАМАСа. В населенных пунктах, где живут и арабы, и евреи, происходят столкновения. Беспорядки с жертвами начались и у границ Западного берега Иордана, где, по последним данным палестинской стороны, были убиты десять участников нападений на израильских военных.

Как сообщает NEWSru Israel, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Потери палестинцев, по данным ТАСС, составляют 122 человека. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.