Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Как сообщается на сайте пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе.

Российский президент заявил о необходимости строго выполнять все положения заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года, особенно в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Одновременно Путин заявил, что Россия намерена продолжать посредничество между Арменией и Азербайджаном для обеспечения стабильности в регионе.

Накануне Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого французский лидер напомнил о необходимости немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении. Сам Пашинян ранее обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении. Речь идет о действиях азербайджанских военных в Синюкской области, которые, по словам и.о. премьера, перешли государственную границу в районе озера Севлич и проникли вглубь армянской территории на 3,5 км. Он назвал такие действия недопустимыми.

В МИД Азербайджана реакцию Еревана назвали неадекватной, заявив, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года в Кельбаджарском и Лачинском районах идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана, а с 12 мая пограничники двух стран ведут переговоры о нормализации ситуации на границе.