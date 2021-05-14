Брифинг руководства ВОЗ, 14 мая 2021 года

WHO / YouTube Данные ВОЗ по COVID-19

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил на брифинге в Женеве, что второй год пандемии коронавируса принесет больше летальных исходов в мире, чем в прошлом году, передает ТАСС. "COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет намного более смертоносным, чем первый", - сказал глава ВОЗ.

Призвав государства, имеющие большие объемы вакцины от коронавируса, делиться с теми, у кого их нет, через механизм COVAX, Гебрейесус назвал COVAX "самым быстрым путем к обеспечению равноправной вакцинации".

По его словам, особую обеспокоенность вызывает не только ситуация в Индии, но и, в частности, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте. Единственный выход из этой ситуации - это сочетание ограничительных мер и вакцинации, считает он.

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией "комбинацию мер" - вакцинацию и другие шаги в области общественного здравоохранения.

"Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и, вместо этого, пожертвовать вакцины программе COVAX", - сказал он.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Механизм поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки.

В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.