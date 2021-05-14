Питер Рафаэль Дзибински Деббинс

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В штате Виргиния окружной суд приговорил к 15 годам и восьми месяцам бывшего спецназовца (военнослужащего Сил специального назначения Армии США, также известных как "Зеленые береты") Питера Дзибински Деббинса за то, что он в течение 15 лет выдавал России военные секреты, передает "Интерфакс" со ссылкой на Аssociciated Рress (AP).

Вину подсудимый признал еще в конце 2020 года. Прокурор настаивал на 17-летнем сроке лишения свободы. Защита просила пять лет тюрьмы. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

При вынесении приговора Дзибински Деббинс, которому сейчас 46 лет, принес извинения и объяснил, что стал жертвой ГРУ и что за признание в сотрудничестве с этой спецслужбой его могут покарать. "Я молча страдал 25 лет, - цитирует его АР. - ГРУ не угрожает, ГРУ выполняет обещания".

Адвокат Дзибински Деббинса Дэвид Беновиц настаивал на том, что его клиент нанес лишь минимальный вред США. По его словам, российские контрагенты принудили Дзибински Деббинса к сотрудничеству, угрожая сделать публичной его гомосексуальные пристрастия в период, когда в армии геям разрешалось служить только на условии, что они будут скрывать свою ориентацию.

Прокуроры на процессе в суде Вирджинии отмечали, что ни на одном допросе бывший спецназовец об этом шантаже не упоминал, и предположили, что это объяснение он выдумал. В частности, по данным следствия, обвиняемый говорил, что огорчен пребыванием в армии и что он считал себя "верным сыном России".

Минюст США сообщил о задержании Дзибински Деббинса в августе 2020 года. Обвинение и суд установили, что он с 1996 по 2011 год поддерживал контакты с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".

Он передал российской разведке секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в американском спецназе. Он также передал имена и информацию о ряде своих бывших сослуживцев.