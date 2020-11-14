Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / commons.wikimedia.org 7 августа 1998 года в террористы-смертники в груженных взрывчаткой грузовиках устроили синхронные взрывы возле посольств США в Найроби и Дар-эс-Саламе. Теракты произошли в восьмую годовщину прибытия первых американских войск в Саудовскую Аравию в ходе войны в Персидском заливе

Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / commons.wikimedia.org

Израильские агенты по запросу США ликвидировали в Тегеране одного из организаторов террористических атак на американские посольства в Африке в 1998 году Абдуллу Ахмеда Абдуллу, также известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, пишет The New York Times со ссылкой на представителей разведки.

Абдулла был одним из ближайших соратников ликвидированного лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена и возглавлял при нем оперативный отдел группировки, а после уничтожения "террориста номер 1" считался вторым лицом в террористической организации.

По данным газеты, аль-Масри был убит в Тегеране еще 7 августа, в годовщину взрывов в посольствах США в Кении и Танзании, вместе со своей дочерью Мириам - вдовой сына бен Ладена Хамзы, убийство которого Белый дом подтвердил в сентябре 2019 года.

По словам четырех официальных лиц, нападение было совершено израильскими оперативникам по указанию Соединенных Штатов. Двое стрелков на мотоциклах произвели пять выстрелов по автомобилю Renault, когда аль-Масри с дочерью приближались к дому.

"Аль-Каида"* до сих пор не подтвердила смерть одного из своих руководителей, иранский МИД назвал публикацию NYT "голливудским сюжетом, созданным властями США и Израиля".

Официальных заявлений Вашингтона и Тель-Авива на этот счет не последовало. На сайте ФБР Абдулла все еще значится в списке наиболее разыскиваемых террористов. За информацию, которая может помочь его поимке, предлагается вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.

Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде "решительно отверг" присутствие каких-либо членов "Аль-Каиды"* на территории Ирана. "Израиль и США за счет подобной информации пытаются снять с себя ответственность за преступные действия этой группировки", которая "является детищем ошибочной политики Вашингтона и их региональных союзников", заявил Хатибадзе (цитата по ТАСС).

Между тем источники NYT утверждают, что Абдулла свободно жил в Тегеране сначала под защитой Корпуса стражей исламской революции (КСИР), затем - министерства разведки и безопасности. Ему было разрешено выезжать за границу - в Афганистан, Сирию и Пакистан.

Когда стало известно о стрельбе, официальные СМИ Ирана опознали убитых как ливанского профессора истории Хабиба Дауда и его 27-летнюю дочь Марьям. Ливанский новостной канал MTV и аккаунты в социальных сетях, связанные с КСИР, писали, что Дауд был членом "Хезболлы". Однако источник NYT, имеющий доступ к спискам всех профессоров истории в Ливане, утверждает, что никаких записей о таком человеке нет. А поиск информации об убийстве профессора в ливанских СМИ не дал результата.

По словам одного из источников газеты в разведке, имя Хабиб Дауд было псевдонимом, который иранские власти дали аль-Масри, а пост преподавателя истории - прикрытием.

7 августа 1998 года в террористы-смертники в груженных взрывчаткой грузовиках устроили синхронные взрывы возле посольств США в Найроби и Дар-эс-Саламе. Теракты произошли в восьмую годовщину прибытия первых американских войск в Саудовскую Аравию в ходе войны в Персидском заливе

В Найроби погибли 213 человек, 4 тысячи получили ранения. В Дар-эс-Саламе погибли 11 человек, 85 пострадали. Хотя атаки были направлены на объекты США, жертвами терактов стали преимущественно местные жители. Американцами оказались 12 убитых.

Эти атаки впервые привлекли внимание общественности США к "Аль-Каиде"* и ее лидерам Усаме бен Ладену и Айману аз-Завахири и привели к тому, что ФБР внесло бен Ладена в список десяти самых разыскиваемых преступников.