Австрия в связи с ростом числа заражений коронавирусом во второй раз с начала пандемии вводит жесткий карантин, который продлится с 17 ноября по 6 декабря

Spitzi / DepositPhotos Себастьян Курц

Пресс-служба Президента России

Австрия в связи с ростом числа заражений коронавирусом во второй раз с начала пандемии вводит жесткий карантин, который продлится с 17 ноября по 6 декабря. На это время будут закрыты школы, детские сады, магазины (кроме магазинов, торгующих товарами первой необходимости), предприятия бытового обслуживания, салоны красоты, объявил канцлер Себастьян Курц.

Выходить на улицу можно будет только по уважительной причине. К ним относятся поездка на работу, при этом Курц потребовал перевести сотрудников на удаленную работу везде, где это возможно; оказание помощи родственникам, поход в магазин за покупками и для получения медицинской помощи. Парламент будет пересматривать данное правило каждые десять дней, передает РИА "Новости".

Продолжат работу аптеки, банки, садовые рынки, зоомагазины, заправочные станции, салоны связи, табачные лавки, сервисные центры. Их рабочие часы будут ограничены с 06:00 по 19:00, сообщает ТАСС. Власти обещают компенсировать закрытым магазинам часть упущенной выгоды.

Школы перейдут на дистанционное обучение, при этом и школы, и детсады в исключительных случаях смогут принимать детей, например, если родители выполняют жизненно важную работу.

На время локдауна запрещены все контактные виды спорта на любительском уровне, беговые виды спорта разрешены в индивидуальном порядке. Курц призвал свести к минимумы личные контакты и проводить свободное время только со своими домочадцами, а одиноко живущих попросил определить одного человека, с которым они будут контактировать во время карантина.

Канцлер отметил, что повторного локдауна не хочет никто, но "это единственное средство, которое, как мы знаем, надежно работает", цитирует Курца DW. Он также отметил, что 77% новых случаев заражения не отслеживаются по цепочке.

Новые меры приняты в дополнение к мягким ограничениям, которые действуют с 3 ноября. Кроме того, в стране уже сейчас действует комендантский час с 20:00 до 6:00. Первый локдаун в Австрии вводился в середине марта и постепенно ослаблялся после Пасхи в первой половине апреля.

По словам министра здравоохранения страны Рудольфа Аншобера, осенняя волна коронавируса оказалась "мощнее и динамичнее" весенней. Ситуацию в стране он назвал драматической, взрывной прирост заболевших отмечается с конца октября. За последние сутки в Австрии зарегистрировали 7063 случаев коронавируса, а днем ранее число заболевших было рекордным - более 9,5 тысячи. Общее число подтвержденных случае COVID-19 в стране вплотную приблизилось к 200 тысячам, умерли за время время пандемии 1746 человек.