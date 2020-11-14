Luca Caruso-Moro / Twitter В Монреале группа неизвестных проникла в здание офиса, расположенного на бульваре Сен-Лоран, и, по некоторым данным, удерживает десятки человек

Luca Caruso-Moro / Twitter

В Монреале группа неизвестных проникла в здание офиса, расположенного на бульваре Сен-Лоран, и, по некоторым данным, удерживает десятки человек. О пострадавших не сообщается.

Местные СМИ сообщили о возможном захвате заложников в отделении компании Ubisoft или соседнем здании, полиция пока не подтверждает эту информацию. Данных о пострадавших нет, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Местных жителей попросили избегать места событий.

Полиция сообщила, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия после звонка, поступившего на номер 911. На месте происшествия находятся полицейские и медработники. Ближайшие улицы перекрыты.

Издание Le Journal de Montreal опубликовало видеозапись с места событий, на которой видно, как несколько десятков человек выбрались на крышу и забаррикадировались там.