В Монреале группа неизвестных проникла в здание офиса, расположенного на бульваре Сен-Лоран, и, по некоторым данным, удерживает десятки человек. О пострадавших не сообщается.
Местные СМИ сообщили о возможном захвате заложников в отделении компании Ubisoft или соседнем здании, полиция пока не подтверждает эту информацию. Данных о пострадавших нет, говорится в сообщении полиции в Twitter.
Местных жителей попросили избегать места событий.
Полиция сообщила, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия после звонка, поступившего на номер 911. На месте происшествия находятся полицейские и медработники. Ближайшие улицы перекрыты.
Издание Le Journal de Montreal опубликовало видеозапись с места событий, на которой видно, как несколько десятков человек выбрались на крышу и забаррикадировались там.