Дональд Трамп

Фото: The White House / twitter.com Выступление президента было посвящено теме коронавируса и вакцине от него. Трамп объявил, что первая вакцина производства компании Pfizer будет доступна в апреле, еще три вакцины находятся на финальной стадии испытаний

Фото: The White House / twitter.com

Действующий президент США Дональд Трамп выступил на публике впервые после 7 ноября, когда ведущие американские СМИ объявили победителем президентских выборов Джо Байдена. Как отмечает "Голос Америки" со ссылкой на сайт, где собраны все твиты, речи и политические инициативы Трампа, эта неделя за время его президентства была для Трампа самым продолжительным периодом без выступлений на камеру.

Выступление президента было посвящено теме коронавируса и вакцине от него. Трамп объявил, что первая вакцина производства компании Pfizer будет доступна в апреле, еще три вакцины находятся на финальной стадии испытаний. По его словам, это стало результатом усилий нынешней администрации Белого дома и ее операции "Варп-скорость" (Operation Warp Speed), "не имеющей равных в мире".

Трамп отметил, что средний срок разработки вакцины, включая клинические испытания и производство, может занять от 8 до 12 лет, но с помощью операции Warp Speed на это ушло менее года. По его мнению, "другой администрации с другими людьми" на это потребовалось бы "три, четыре, пять лет" и в итоге решение "навсегда" застряло бы в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Трамп сообщил, что инвестиции американских властей в размере около 2 миллиардов долларов позволят бесплатно предоставить вакцину Pfizer населению, при этом он назвал "досадной ошибкой" и "искажением" заявление компании о том, что оперативная разработка вакцины не была частью операции Warp Speed.

Президент пообещал, что вакцину в первую очередь получат медработники, пожилые люди и американцы из групп риска. Он отметил, что вакцина будет доступна в апреле для всего населения, за исключением штата Нью-Йорк, губернатор которого Эндрю Куомо, по словам Трампа, "по политическим причинам" решил отложить поставку вакцины, так как якобы не доверяет ее источнику и нынешней администрации Белого дома.

Сам Куомо отверг эти обвинения, отметив, что американский народ больше доверяет фармацевтическим компаниям, чем Трампу, а заявления президента он назвал попыткой запугать губернаторов. Куомо объяснил, что в Нью-Йорке сформирован научный комитет, который изучит вакцины на предмет безопасности вакцины, но это будет происходить одновременно с поставками препарата, и какой-либо задержки с его распределением не будет, передает "Интерфакс".

Трамп также заявил, что действующая администрация "в идеале" не собирается вводить в стране локдаун. "Что бы ни случилось в будущем - кто знает, какая администрация это будет? Я думаю, время покажет. Но могу вам сказать, что нынешняя администрация не пойдет на изоляцию", - сказал он. По словам Трампа, в изоляции нет необходимости, а "блокировки стоят жизней и многих проблем".

Ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после телефонной беседы с Трампом заявил, что тот готов признать свое поражение на президентских выборах, если ему не удастся доказать обратное в судах и если он будет уверен в том, что все законные голоса посчитаны, а все незаконные отвергнуты.

Ривера по итогам разговора также выразил уверенность, что Трамп будет баллотироваться в президенты в 2024 году, если его иски не повлияют на текущие результаты голосования.

Напомним, команда Трампа подавала иски в разные штаты, заявляя о массовом мошенничестве на выборах и процедурных нарушениях при подсчете голосов, но не представила доказательств в пользу этих утверждений.