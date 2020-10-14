Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о том, кто оплатил его лечение в Германии в условиях продолжающейся блокировки его счетов в России. "Вчера узнал, что заблокировали не только банковские счета мои и членов моей семьи, но и даже мой счет ИП (индивидуальный предприниматель). Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать", - пишет политик в Instagram.

По его мнению, таким образом власти дают понять, что в Россию Навальному лучше не возвращаться, хотя сам он неоднократно заявлял, что не намерен становиться "невозвращенцем". Ранее власти наложили арест на квартиру и все счета оппозиционера, заставив СМИ предполагать, что власти пытаются "вытолкнуть" его в эмиграцию.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "берлинский пациент", "как любой российский гражданин", волен в любой момент вернуться в Москву через страны, с которыми у России открыто авиасообщение.

Вместе с тем Навальный раскрыл источники расходов на его нынешнее содержание и лечение, куда входит оплата самолета, на котором блогера привезли в Германию, лечение в больнице и расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы. "Самолет стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин", - пишет Навальный, отмечая, что финальный счет за лечение составил 49 900 евро и был оплачен предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и IT-специалистом Романом Ивановым. Чичваркин же взял на себя и расходы по проживанию и лечению оппозиционера.

"А теперь попробуйте, ради интереса, спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким "бизнесом" занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может они тоже ответят?" - задается вопросом Навальный, поблагодарив спонсоров и своего коллегу Леонида Волкова, "который умудрился все организовать".