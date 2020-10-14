В Гомеле ОМОН задержал пятерых женщин, возложивших цветы к памятнику русской благотворительнице княгине Ирине Паскевич в Гомеле, много сделавшей для распространения образования в Белоруссии. В рапорте силовики написали, что участницы акции возлагали цветы "без разрешения исполкома в одежде политического цвета". При этом Паскевич в документе превратилась в "Сускевича".

Инцидент произошел 2 октября в День учителя. Жительницы Гомеля, в числе которых было четыре педагога, решили возложить цветы к памятнику утром перед работой. Мероприятие обсуждалось только в личном чате узкого круга подруг, рассказала "Нашей Ниве" одна из задержанных Светлана Король. Тем не менее уже через 10 минут после встречи к памятнику подъехал автобус с 10-12 силовиками в балаклавах.

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Женщины пытались объяснить, что не делают ничего противозаконного, но силовики заявили, что акция является политической, а участницы одеты в "политические цвета". "Мы, конечно, спросили, какие цвета они считают политическими. Ответ был уже стандартный: "Ну вы же сами все понимаете. Теперь вы эти фотографии разместите во всех оппозиционных телеграм-каналах"", - рассказала Король.

Перед задержанием силовики также осмотрели соседние дворы, проверяя, нет ли у женщин "соучастников". Светлану задержали вместе с ее красным велосипедом. Женщин отвезли в центральное отделение милиции и продержали там около 10 часов в разных кабинетах. Двух задержанных впоследствии отвезли в больницу: у одной сильно поднялось давление, а у второй возникло подозрение на микроинсульт. До этого, по словам Король, на женщину сильно кричали.

У подруг также забрали телефоны, которые до сих пор не отдали. Также силовики не пустили адвоката и дочку Король, которая привезла матери жизненно необходимые таблетки - Светлана инвалид третьей группы, у нее нет щитовидки. За все время задержанным дали на троих одну чашку воды из-под крана.

Король до этого уже дважды штрафовали на 20 и 30 базовых величин. В ходе одного из задержаний она провела выходные в изоляторе. При пенсии 415 белорусских рублей (12,4 тысячи российских) штрафы Король составили 1350 рублей (больше 40 тысяч российских рублей).