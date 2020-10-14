Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению реализовать достигнутые ранее в Москве договоренности о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы призываем обе страны выполнить согласованные обязательства по прекращению огня и прекратить делать мишенью гражданские районы", - сказал глава Госдепартамента США. Его слова приводит ТАСС.

Помпео также предостерег Турцию от дальнейшего оказания помощи Азербайджану. "Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Напомним, в результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях (для обмена пленными и телами погибших). Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах и продолжении боевых действий.

Ереван также заявил о нанесении удара по одному госпиталей в Карабахе, где проходят лечение гражданские лица. В Баку это опровергли. "Распространенная армянской стороной информация о том, что азербайджанская армия якобы открыла огонь по больнице, где также находится на лечении гражданское население, является ложной. Азербайджанская армия не ведет огонь по гражданской инфраструктуре и невоенным целям", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В нем также отмечается, что ВС Азербайджана "строго придерживаются режима гуманитарного прекращения огня".

В прилегающих к Нагорному Карабаху Тертерском и Агдамском районах, несмотря на провозглашенное на переговорах в Москве в ночь на субботу перемирие, продолжаются артиллерийские перестрелки, сообщает корреспондент ТАСС, посетивший расположенные поблизости от линии соприкосновения города и села.

Например, в селе Сараджалы взрывной волной снесло фасад магазина. В одном из населенных пунктов снаряд попал прямо в угол многоэтажки, разрушив квартиру.

Многоквартирные дома полностью оставлены жителями. Но в частном секторе не все оказались готовы покинуть хозяйство. Во дворе практически каждого дома жители устраивают самодельные бомбоубежища: траншея глубиной примерно 2 м с настилом из бревен. Если разрывы звучат близко или раздается характерный свист летящего снаряда, люди прячутся там.

Глава Агдамского района Вагиф Гасанов говорит, что 13 октября по территории района было выпущено 296 снарядов. "По счастливой случайности, они не попали в дома, но погибли животные, пострадали сады, уничтожены подсобные постройки", - добавил он.

По словам Гасанова, "на данный момент в Агдаме погибли уже восемь мирных жителей". Еще 31 человек находится в очень тяжелом состоянии в госпиталях, а четверо умерли от шока - у них остановилось сердце.

Город Шуши по соседству со Степанакертом после регулярных обстрелов покинули уже около 80% жителей. Именно в Шуши находится один из главных храмов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, по которому было нанесено два ракетных удара несколько дней назад. В результате второй атаки были ранены и российские журналисты, отмечает ТАСС.

В Шуши до начала боевых действий жили порядка 5 тыс. человек.