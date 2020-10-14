Россия вошла в Совет ООН по правам человека после четырехлетнего перерыва, вызвав возмущение США

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Как сообщается в Twitter постпредства России при отделении ООН в Женеве, ее кандидатуру на выборах поддержали 158 стран

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Россия избрана членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период, начинающийся 1 января 2021 года. Как сообщается в Twitter постпредства России при отделении ООН в Женеве, ее кандидатуру на выборах поддержали 158 стран. "Мы вернулись и готовы к конструктивной совместной работе", - добавили в постпредстве. Помимо России в СПЧ также были избраны еще 14 стран: Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан и Великобритания.

Россия выбыла из СПЧ ООН в октябре 2016 года. Тогда страна не смогла переизбраться в его состав на второй срок, уступив по результатам голосования Венгрии и Хорватии.

Избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека вызвало отповедь госсекретаря США Майкл Помпео, который заявил, что такой шаг подтверждает правильность решения о выходе из Совета Соединенных Штатов. Его цитирует ТАСС.

Помпео заявил, что перед выходом из СПЧ в июне 2018 года США призывали страны-члены ООН реформировать Совет. "К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу. В 2019 году была избрана Венесуэла. Этот отбор только больше подтверждает [правильность] решения США выйти и использовать другие площадки и возможности для защиты и продвижения общечеловеческих прав", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепа. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус также заявила в Twitter, что избрание Китая, России и Кубы в СПЧ "превращает миссию Совета в фарс".

Правозащитники не раз обвиняли власти некоторых из новоизбранных государств в серьезных и систематических нарушениях тех самых прав человека, которые они должны будут защищать в ООН. Так, против Китая выдвигались обвинения в незаконном содержании в "центрах переобучения" сотен тысяч мусульман-уйгуров и жителей Тибета.

Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Луи Шарбонно заявил BBC, что появление в СПЧ России и Китая не должно помешать эффективной работе этого органа. Он признал, что в Совет были избраны в том числе страны, которые нарушают права человека и которые не должны иметь отношения к СПЧ. Тем не менее, по его словам, правозащитникам "все равно удается проделывать хорошую и значительную работу в СПЧ, хотя серийные нарушители прав пытаются мешать и помогать властям стран, которые также виновны в нарушениях".