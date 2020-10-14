ВСЕ ФОТО Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко

council.gov.ru Директор ФСБ Александр Бортников

Пресс-служба Президента России ФГУП «ГосНИИОХТ»

gosniiokht.ru

Евросоюз введет санкции из-за отравления химоружием типа "Новичок" оппозиционера Алексея Навального. Ограничения коснутся первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, двух заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, руководителя управления президента по внутренней политики Андрея Ярина и полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Эту информацию сообщает The New York Times со ссылкой на трех европейских чиновников.

Под санкции также попадет Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором в советское время был разработан "Новичок".

Фигурантам санкционного списка будет запрещен въезд в Евросоюз, их европейские активы будут заморожены. Российские власти пообещали зеркально ответить на санкции Евросоюза и упорно отрицают причастность к отравлению оппозиционера, отмечает "Дождь".

На этой неделе Германия и Франция подготовили список российских чиновников, на которые планируется наложить санкции. К этому списку приложен 500-страничный доклад с перечислением доказательств причастности этих лиц к использованию химоружия для покушения на Навального. В среду список был одобрен высокопоставленными дипломатами других стран, входящих в Евросоюз. После этого у правительств государств ЕС осталось несколько часов для подачи возражений в письменном виде перед утверждением нового положения о санкциях, запланированным на утро 15 октября.