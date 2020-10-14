Победа демократов на предстоящих 3 ноября выборах в Соединенных Штатах может привести к тому, что Китай "будет владеть США". С таким утверждением выступил в среду президент США Дональд Трамп на видеоконференции, обращаясь к членам Экономического клуба Нью-Йорка.

"Китай стал источником пандемии коронавируса, и только моя администрация способна призвать их к ответу, - заявил он. - И если эта администрация, если я не буду переизбран, то недолгое время спустя - в считанные дни - Китай будет владеть Соединенными Штатами, могу вам об этом сказать". Американского президента цитирует ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что при президентах-демократах рабочие места американцев "переносили в Китай".

Одной китайской угрозой президент США не ограничился, пытаясь запугать избирателя, чтобы тот сделал "правильный выбор". По словам Дональда Трампа, победа кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена обернется "социалистическим кошмаром" и резким экономическим спадом.

"Выбор, стоящий перед Америкой, очевиден: либо продолжение проводимой мною политики, либо резкий экономический спад при приходе к власти радикальных левых, - заявил Трамп, имея в виду своих политических соперников - демократов. - Я обеспечу оптимизм и экономический рост, а они - пессимизм, стагнацию и экономический спад, а также высокие налоги. Короче говоря, выбор стоит таким образом - либо социалистический кошмар, либо реализация американской мечты".

По словам Трампа, под его руководством страна "получит вакцину от коронавируса до конца года и быстро победит пандемию". "Мы восстановим логистические цепочки и добьемся новых высот в экономике, - заявил он. - Если же к власти придут левые, то они просто остановят экономическую деятельность, закроют школы, отсрочат поступление вакцины населению, продлят пандемию и будут проводить наиболее радикальную политику в истории нашей страны".

Политика демократов, подчеркнул Трамп, "направлена против интересов американских рабочих", в то время как его политика "направлена на поддержку тех, кто в такой помощи наиболее нуждается".

Администрация Барака Обамы, по словам Трампа, "предала интересы американских рабочих" и "действовала в интересах политических доноров и групп особых интересов", в то время как республиканская администрация осуществляла сокращение налогов и отменяла излишнее регулирование бизнеса.

Ранее Трамп сравнивал предвыборную платформу кандидата на пост президента США Джозефа Байдена с "Манифестом Коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.