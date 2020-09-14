Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный успешно отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщила берлинская клиника Charite, где политик находится с 22 августа. Навальный может на короткое время вставать с больничной койки, его состояние продолжает улучшаться и становится "все более мобильным", говорится в шестом сообщении клиники.

В нем отмечается, что решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с ним самим и с его женой Юлией.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. Омские врачи не нашли следов яда в его организме и называли рабочим диагнозом нарушение обмена веществ. 13 дней он находился в коме.

22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Как установила лаборатория бундесвера, Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок" нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции, обследовавшие Навального по просьбе правительства ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в начале сентября потребовала от российских властей расследовать отравление оппозиционного политика. К этому требованию присоединились многие европейские страны и ЕС.

Эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб. Веществом, относящимся к химоружию типа "Новичок", предположительно отравили чай или нанесли его на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.

Тем не менее российские власти по-прежнему не верят в версию с отравлением, а врачей, лечивших Навального в Омске, предположительно сбили с толку симптомы, не укладывающиеся в картину отравления данным веществом. При этом эксперты отмечают, что "классическая" картина отравления в реальности может быть гораздо более разнообразной, чем принято считать, и может не включать в себя даже сильное сокращение зрачка. А отсутствие бронхоспазма также вполне ожидаемо у тех, кто получил яд не в форме вдыхаемого газа.

Москва по-прежнему