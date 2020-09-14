Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован из-за легочной инфекции. Как пишет Le Parisien, он был помещен в реанимационное отделение больницы имени Жоржа Помпиду после жалоб на проблемы с дыханием.

По словам сына политика Луи Жискара д'Эстена, еще в воскресенье вечером у бывшего главы государства не было никаких заметных проблем помимо тех, что появляются с возрастом.

В последний раз на публике 94-летний Жискар д'Эстен появлялся на прошлой неделе во время похорон одного из его бывших сотрудников. В период пандемии он практически не покидал семейный замок в Отоне, пишет "Российская газета".

В мае парижская прокуратура начала расследование в отношении Жискара д'Эстена, которого заподозрили в сексуальном домогательстве. С обвинениями в адрес экс-президента выступила германская журналистка, которую он, по ее словам, трогал за ягодицы во время интервью в конце 2018 года.

Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах. Французы называют его l'Ex (Экс) - на протяжении четверти века, с 1981 по 2007 год, он являлся единственным живущим экс-президентом Франции (за исключением нескольких месяцев в 1995-1996, между уходом Миттерана со своего поста и его кончиной). В 2004 году Жискар д'Эстен побил рекорд Эмиля Лубе по самому долгому пребыванию в статусе экс-президента (Лубе прожил 23 года после того, как покинул должность), а в 2017 году - и рекорд Лубе по достижению наибольшего возраста среди экс-президентов (Лубе дожил до 91 года).

В 2012 году, как представитель Франции, Жискар д'Эстен по личному приглашению президента РФ Владимира Путина посетил празднование 200-летия Бородинского сражения. Всего в СССР и России, начиная с эпохи Леонида Брежнева, д'Эстен был более 10 раз. В 2014 году он выступил в поддержку присоединения Крыма к РФ.

"Крым был завоеван Россией два века назад, при Екатерине Второй. Хрущев по необъяснимым причинам отдал его Украине. Я помню, я был очень молодым, и подумал - что это такое?" - пояснил Жискар д'Эстен в интервью, опубликованном "Вести.ru".