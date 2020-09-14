Израиль снова вводит строгий карантин по всей стране из-за коронавируса

alexeynovikov / DepositPhotos Израиль в пятницу, 18 сентября, снова вводит строгий всеобщий карантин из-за ситуации с коронавирусом

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Израиль в пятницу, 18 сентября, снова вводит строгий всеобщий карантин из-за ситуации с коронавирусом. Он будет действовать как минимум три недели - до 11 октября и при необходимости может быть продлен. Решение будет принято по истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости, сообщает NEWSru.co.il.

Гражданам будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев. Список будет опубликован позднее. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более 20 человек, а в закрытом пространстве - не более 10.

Общественные и частные учреждения перестанут принимать посетителей, закроются торговые центры, многие магазины промтоваров, гостиницы и гостевые домики, туристические объекты спортзалы и бассейны. Тренировки на открытом воздухе разрешены. Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги на вынос.

Во время карантина не будут работать учебные заведения, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Против такого исключения уже выступил профсоюз учителей младших классов и воспитателей детских садов. Также продолжат работать учреждения для трудных подростков.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями Минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах. Останутся открыты открыты аптеки и продуктовые магазины.

Общественный транспорт продолжит функционировать, но количество автобусов на линиях будет сокращено, а расписание будет адаптировано под потребности работающих предприятий. Окончательное решение о работе аэропорта и авиакомпаний будет принято 14 сентября. Однако, по предварительным данным, министры склоняются к тому, чтобы не закрывать аэропорт и позволить израильтянам, купившим билеты, вылететь за границу.

По данным на утро 14 сентября, в Израиле с начала пандемии выявлено 156 596 заразившихся коронавирусом, 1119 человек умерли. В настоящий момент инфицированы 40 347 человек. 1056 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 519 пациентов оценивается как тяжелое, 144 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 201 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 115 122 пациентов выздоровели.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после голосования по плану введения всеобщего карантина объяснил, что еще на прошлой неделе несколько крупных больниц сигнализировали об исчерпании своих возможностей и невозможности оказывать помощь при увеличении числа пациентов. По словам Нетаньяху, проблема не в отсутствии койко-мест и не в дефиците аппаратов ИВЛ, а в усталости медперсонала и нехватке специалистов.

"Врачи нам говорят, что приближается зима и мы должны подготовиться к тому, что вдобавок к коронавирусу мы будем иметь дело с сезонным гриппом. Пришло время действовать", - сказал глава правительства. По его словам, сейчас самый подходящий момент для введения карантина, так как во время праздников происходит замедление деловой активности. До 17 сентября Минфин должен подготовить план оказания помощи предприятиям, пострадавшим в результате карантина.

Министерство финансов оценило прямой ущерб от строгого карантина в 5-6 миллиардов шекелей в неделю, то есть 15-18 миллиардов шекелей за три недели (4-5 млрд долларов). Генеральный директор министерства финансов Израиля Керен Тернер-Эяль оценила негативное влияние трехнедельного карантина на рынок труда в 200 тысяч новых безработных в дополнение к уже не работающим 500 тысячам.

Первый карантин в Израиле вводился в конце марта, с начала мая ограничительные меры постепенно ослаблялись.