МВД Белоруссии признало недействительным паспорт главы римско-католической церкви страны Тадеуша Кондрусевича, которому в конце августа было отказано в возвращении на родину из польской командировки. Такое объяснение содержится в ответе белорусского Госпогранкомитета на обращение Кондрусевича.

"Доводим до вашего сведения, что вам не разрешили пересекать государственную границу в связи с решением органов внутренних дел о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным", - цитирует письмо председателя Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо сайт Минско-Могилевской архиепархии РКЦ.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун подтвердил ТАСС, что ведомство признало паспорт священнослужителя недействительным. Кондрусевич обратился в МВД с просьбой прояснить ситуацию и надеется на скорейшее возвращение на родину.

Архиепископ еще 1 сентября направил письмо в Госпогранкомитет с просьбой объяснить, почему его не пускают в Белоруссию. Ответ пришел на прошлой неделе, но его содержание раскрыли только сейчас. Пресс-секретарь Католической церкви в Белоруссии Юрий Санько объяснял Tut.by, что Кондрусевич решил "без лишнего шума дальше решать вопрос".

Тадеуш Кондрусевич - энтический поляк, уроженец и гражданин Белоруссии. 31 августа ему без объяснения причин отказали во въезде в страну. Архиепископ осуждал насилие против протестующих на массовых акциях после президентских выборов 9 августа, усомнился в честности выборов, призывал власти Белоруссии к конструктивному диалогу с обществом и выражал протест против действий силовиков у Красного костела в Минске, где в конце августа правоохранители заблокировали прихожан и демонстрантов.

Комментируя ситуацию с Кондрусевичем, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тот якобы неожиданно выехал "для консультаций" в Варшаву, получил там "определенные задачи" и попал в список невъездных, общий для Белоруссии и России. Лукашенко также заявил, что у Кондрусевича, возможно, есть иное гражданство.

"Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - заявил Лукашенко. Он назвал фейком информацию о блокировке костела. По его версии, ОМОН защищал верующих в храме от участников протестов.

На фоне инцидента с Кондрусевичем Белоруссию посетил с рабочим визитом секретарь по отношениям с государствами государственного секретариата Святого Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер. Белорусский МИД сообщал, что он и министр иностранных дел республики Владимир Макей обсудили отношения Минска и Ватикана в контексте ситуации после президентских выборов, вопросы взаимодействия на международной арене, сотрудничество в рамках ООН, а также подчеркнули "взаимную заинтересованность в сохранении традиционно дружеских двусторонних отношений, поддержании высокой интенсивности контактов на различных уровнях".

В первый день визита Галлахера белорусские католики провели в Минске крестный ход, выразив солидарность с церковью в "момент гонений". Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Касабуцкий сравнил с пленом запрет архиепископу Кондрусевичу вернуться в Белоруссию и назвал это ударом по всей католической общине страны.