Координационный совет оппозиции Белоруссии опубликовал на своем сайте обращение к российской общественности и официальным лицам, в котором обнародовал собственную точку зрения на происходящее в стране. По словам членов совета, эту точку зрения разделяет значительная часть белорусского общества, однако она редко отражается в российских СМИ.

По мнению совета, кризис в Белоруссии может быть разрешен в рамках действующего правового поля и существующих политических структур, однако власть "категорически отказывалась и отказывается" признать кризис и искать цивилизованные способы его разрешения. По этой причине и был создан Координационный совет, который, вопреки уверения власти и СМИ, никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Белоруссии и России.

"Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах", - подчеркивают авторы обращения. Кроме того, совет не ставит своей целью захват власти, о чем также заявляют официальные СМИ: его цель - проведение честных выборов и решение проблем в обществе путем диалога. Об этом же ранее заявила в своем видеообращении к россиянам лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Однако в последние дни мы видим, что власть не только противится всем попыткам цивилизованного диалога, но наращивает насилие и давление в отношении мирных граждан.Представители Государственных органов, призванных обеспечивать в Беларуси правопорядок и законность, избивали людей, разбивали витрины, проводили массовые задержания на улицах <...> В отношении членов созданного Координационного совета развязана настоящая война: практически все члены президиума либо задержаны и находятся в изоляторах, либо вывезены из страны против их воли и желания. Продолжаются преследования и репрессии в отношении журналистов и СМИ, общественных организаций и общественных деятелей, бизнеса", - утверждают авторы обращения.

По их словам, нынешние действия белорусской власти провоцируют дальнейший рост протестов, радикализацию настроений в обществе и могут привести страну к гуманитарной катастрофе.

"Мы убеждены, что Россия как важнейший партнер Беларуси не может быть заинтересована в таком сценарии. Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Беларусь была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Беларуси, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов. Только цивилизованным, переговорным путем должны разрешаться любые серьезные противоречия и конфликты", - говорится в обращении. Поэтому России следовало бы поддержать реальный диалог между разными политическими силами в Белоруссии, который будет содействовать скорейшей нормализации обстановки и развитию отношений обеих стран.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Москве пока не намерены встречаться с членами Координационного совета оппозиции. Он заявил, что некоторые из них "выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка". Кроме того, Россия до сих пор не получила внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу "явной антироссийской программы", которая появилась на сайте Светланы Тихановской и "быстро исчезла". "Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета", - отметил российский министр. Условием переговоров он назвал формирование оппозиционной структуры в соответствии с законодательством Белоруссии.