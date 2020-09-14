ВСЕ ФОТО Греческие власти в понедельник обвинили мигрантов в сознательном поджоге лагеря "Мория" на острове Лесбос. Пожар случился там на прошлой неделе. Лагерь находился на карантине после обнаружения COVID-19 минимум у 36 мигрантов

OPEN / YouTube Больных содержали изолированно на участке, который не пострадал от пожара. В лагере, который был рассчитан на 2800 человек, проживали примерно 12 600 беженцев

OPEN / YouTube После пожара мигранты отказались переселяться во временный палаточный лагерь, который наскоро разбили для них греческие военные

OPEN / YouTube

Греческие власти в понедельник обвинили мигрантов в сознательном поджоге лагеря "Мория" на острове Лесбос, передает "Интерфакс". Пожар случился там на прошлой неделе. Лагерь находился на карантине после обнаружения COVID-19 минимум у 36 мигрантов. Больных содержали изолированно на участке, который не пострадал от пожара. В лагере, который был рассчитан на 2800 человек, проживали примерно 12 600 беженцев.

"Лагерь сожгли беженцы и мигранты, которые таким образом хотели повлиять на власти , чтобы их быстрее переселили с острова на материк", - сообщил журналистам в понедельник представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

Лагерь "Мория" был уничтожен пожаром на прошлой неделе, после чего 12 тыс. его обитателей были вынуждены ночевать под открытым небом, отказываясь при этом переселяться во временный палаточный лагерь, который наскоро разбили для них греческие военные.

При этом на острове произошли столкновения мигрантов с полицией, правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ.

Пожары на Лесбосе усилили необходимость провести реформы в миграционной политике ЕС. "Мория" - это суровое напоминание нам всем о том, что нам необходимо изменить в Европе", - сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, посетивший остров, чтобы оценить ситуацию.

Он заявил, что ответственность за предоставление убежища мигрантам не может лежать на членах ЕС, расположенных близ внешних границ блока, или только на Германии. "Нам нужна настоящая солидарность в нашей миграционной политике", - отметил Схинас.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о приеме детей-мигрантов с Лесбоса. Политики призвали присоединиться к инициативе и другие государства ЕС. Принять беженцев уже пообещали десять других стран ЕС.