Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, что во Франции провели собственные анализы и также пришли к выводу, что лидера российской оппозиции Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок". Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Беседа президентов состоялась в понедельник, подтвердили в Кремле. Она проходила по инициативе Макрона.

Макрон потребовал, чтобы российская сторона незамедлительно дала все разъяснения в связи с "попыткой убийства" оппозиционера Алексея Навального. "России необходимо прояснить эту ситуацию с помощью прозрачного расследования, которому можно будет доверять", - сказал глава французского государства.

По словам пресс-службы Кремля, "обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг "дела Алексея Навального". Однако президент РФ стоит на своем, придерживаясь версии об ошибочности и недоказуемости версии отравления. "Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", - сказали в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы было "акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами", передает "Интерфакс".

Президенты договорились "способствовать определению параметров возможного взаимодействия России с европейскими партнерами на этот счет".

В ходе беседы президентов обсуждался и "белорусский кризис". "При обмене мнениями по Белоруссии подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога", - сообщает пресс-служба Кремля.

Также стороны "выразили озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования ("украинского кризиса")". "Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств", - добавили в Кремле.

Кроме того, Макрон и Путин договорились прилагать "дальнейшие совместные усилия" по разрешению политического кризиса в Ливии.

Ранее в понедельник требование к России расследовать случившееся высказало правительство Германии. Там заявили, что анализы Навального изучали не только в лаборатории бундесвера, но и в лабораториях Швеции и Франции. Все эксперты сходятся во мнении, что оппозиционного политика отравили "Новичком". Все лаборатории, а также представители Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) брали пробы у Навального по отдельности.

В Москве отмечают, что омские и столичные врачи не нашли у Навального следов какого-либо отравления и склоняются к версии нарушения углеводного обмена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - говорил он 9 сентября.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на это заявил, что у России уже есть все необходимое для проведения расследования.

11 сентября Дмитрий Песков отметил, что уголовное дело в России не может быть возбуждено по результатам германской военной лаборатории, это невозможно юридически. По его словам, продолжается доследственная проверка случившегося. Он заверял, что Москва сама заинтересована выяснить, что произошло с "берлинским пациентом".