Швейцария отдаст Узбекистану 131 млн долларов со счетов Гульнары Каримовой на "улучшение жизни народа"

Bumble-Dee / DepositPhotos В марте этого года суд в Ташкенте приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам колонии

World Economic Forum / flickr.com

Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне 131 млн долларов из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Как уточняет Podrobno.uz, речь идет о подписании рамочного соглашения.

Генпрокуратура Швейцарии в 2012 году заморозила активы Каримовой на сумму около 800 млн швейцарских франков. Около 131 млн долларов из этой суммы было конфисковано в 2019 году. Остаются замороженными активы стоимостью более 650 млн швейцарских франков (715 млн долларов).

Ущерб по двум уголовным делам Каримовой, причиненный государству и гражданам, следствие ранее оценило в 1,2 трлн сумов (1,6 млрд долларов или 26,1 млн евро). Правительство Узбекистана занимается вопросами возвращения в стране ее активов за рубежом, которые оцениваются в 1,3 млрд долларов.

Соглашение с Швейцарией будет юридически обязательным после необходимого дооформления. Узбекская сторона получит деньги Каримовой на условии, что они будут потрачены только на улучшение условий жизни народа Узбекистана или на проекты устойчивого развития. Также Ташкент должен будет наладить прозрачный мониторинг за расходованием этих денег.

В марте этого года суд в Ташкенте приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам колонии. Ее признали виновной в создании преступной группы, вымогательстве и легализации преступных доходов. Срок отбывания наказания исчисляется с августа 2015 года.

Первое уголовное дело в отношении Каримовой было возбуждено в 2013 году. Тогда общественности почти ничего не было известно, кроме того, что дочь Ислама Каримова обвиняется в коррупции и проходит по делу об отмывании денег в швейцарских банках.

В 2015 году, еще при жизни отца, дочь первого президента Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, вымогательстве денег, растрате государственных средств, а также уклонении от уплаты налогов, однако Генпрокуратура страны сообщила об этом только через два года. Одновременно было объявлено, что в отношении Каримовой расследуется второе уголовное дело о сокрытии иностранной валюты на 1 млрд 942,8 млн долларов США и 29,1 млн евро путем получения "откатов" на счета офшорных компаний, незаконном вывозе наличных средств, импорте товаров по завышенным ценам и так далее.

В 2017 году Каримову приговорили еще к десяти годам лишения свободы, однако затем суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Суд мотивировал смягчение приговора тем, что в новых условиях Каримова сможет выполнить "обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству".

В марте 2019 года наказание было ужесточено за систематические нарушения режима содержания. Позднее узбекские СМИ сообщали, что в колонии Каримова якобы покончила с собой, однако в Генпрокуратуре Узбекистана опровергли эту информацию.

Сама Каримова заявила, что разбирательство по новому делу ведется с большими нарушениями, а старые дела не были пересмотрены даже после того, как ведшим его людям были предъявлены обвинения в различных нарушениях по другим делам. Она также предложила закрыть вновь возбужденное в отношении нее уголовное дело в обмен на отказ от притязаний на 686 миллионов долларов, замороженные в швейцарском банке, заявив, что эти деньги могут быть направлены на гуманитарные проекты.