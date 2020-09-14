Владимир Путин и Александр Лукашенко, июнь 2020 года

Пресс-служба Президента России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Сочи президента Белоруссии Александр Лукашенко, который, как подчеркивают СМИ, покинул страну впервые после выборов и начала протестов. Переговоры пройдут в формате "один на один".

"Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы", - сообщили в пресс-службе Лукашенко.

По итогам переговоров совместной пресс-конференции и подписания каких-либо документов не планируется, заявили ранее в Кремле. Журналист российского президентского пула Дмитрий Смирнов сообщил в своем телеграме, что особенностью нынешней встречи станет отсутствие прессы в сочинской резиденции Путина "Бочаров ручей". Не будет на переговорах и членов белорусского кабмина, сообщает Tut.by.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко обсудят текущую ситуацию в Белоруссии, уделят внимание реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудят перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Сам Лукашенко говорил, что в ходе сочинской встречи планируется "окончательно расставить все точки над "i"" по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую протестующие считают избранным президентом, выразила сожаление в связи с тем, что Путин решил "вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах", - приводит ее заявление пресс-служба в Telegram-канале "Пул первой".

После президентских выборов 9 августа на фоне протестов Лукашенко несколько раз звонил Путину, а в начале сентября в Минск приезжал премьер-министр России Михаил Мишустин. Самым запоминающимся итогом этой встречи стала разошедшаяся на мемы публикация "перехваченного" Минском разговора между Берлином и Варшавой об отравлении Алексея Навального и событиях в Белоруссии.

По данным источников телеканала "Дождь", Москва намерена добиваться от Лукашенко выполнения прозвучавших обещаний о проведении конституционной реформы, рассчитывая на мягкий транзит власти. В ходе большого интервью журналистам российских госСМИ Лукашенко допустил проведение досрочных выборов президента в случае принятия новой конституции. В то же время он заявил, что только ему под силу "защитить белорусов", хотя он, "возможно, немного пересидел" на своем посту.

Кроме событий внутри Белоруссии, Путин и Лукашенко, по данным источника "Дождя" в российских госструктурах, обсудят блок экономических тем - от энергетики, до "объединения систем хозяйствования". Эти сюжеты нашли отражение в так называемых дорожных картах по углубленной интеграции России и Белоруссии, которые Москва и Минск согласовывали весь прошлый год, но до конца так и не согласовали.

Отдельной темой станут российские кредиты Белоруссии и долг за российский газ, который вместе с пеней превышает 300 млн долларов. Причем, по словам собеседника телеканала, Лукашенко не только не стал уступчивее в этом вопросе, но и "просит больше денег".

Первая после выборов заграничная поездка Лукашенко должна продемонстрировать, что он настолько уверен в себе и контролирует ситуацию, что может себе позволить уехать из взбунтовавшейся Белоруссии, отмечает в материале главный редактор сайта "Дождя" Владимир Соловьев. Для Лукашенко это визит важен еще и тем, что он станет свидетельством его реальной поддержки и признания как избранного президента со стороны Москвы. Путин же, принимая ослабленного, но не утратившего власть Лукашенко, показывает влияние России на соседнюю страну.

В день визита Лукашенко в Сочи на белорусском полигоне "Брестский" стартуют российско-белорусские военные учения "Славянское братство". В них также должна была участвовать Сербия, но правительство страны приняло решение на полгода приостановить все военные маневры с партнерами, пожаловавшись на "ужасное и незаслуженное" давление со стороны Евросоюза.

Учения продлятся до 25 сентября. Россия направила в Белоруссию 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.

Bloomberg накануне сочинской встречи, ссылаясь на пять источников в Кремле, сообщило, что Москва не доверяет Лукашенко, но в то же время не может допустить, чтобы его противники пришли к власти посредством уличных протестов, масштаб которых Путина, по данным агентства, "ошеломил". Поэтому было решено поддержать Лукашенко и в то же время поощрять его шаги к постепенной передаче власти.