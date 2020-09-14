wikimedia.org Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала новым лидером генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу

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Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала новым лидером генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу, сообщает агентство Kyodo. Предполагается, что Суга станет преемником премьер-министра Синдзо Абэ, который 28 августа объявил о своей отставке в связи с ухудшением состояния здоровья.

Во время голосования партии Сугу поддержали 377 депутатов, а его оппоненты - экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший министр обороны и сельского хозяйства страны Сигэру Исиба - получили 89 и 68 голосов соответственно. Как отмечает Kyodo, избрание Суги фактически означает, что по итогам парламентского голосования 16 сентября он станет новым премьер-министром Японии. Ожидается, что Суга продолжит политику Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам.

Видный японский политик, лидер "Японской партии реформ" и бывший член палаты советников парламента Японии Ёити Масудзоэ в колонке для издания JB Press обратил внимание на отсутствие у Суги дипломатического опыта и харизмы, подобной Абэ. Это может означать грядущее ослабление внешней политики Японии.

Так, по мнению Масудзоэ, ожидается более серьезное давление на Японию со стороны США, которые будут влиять на страну по всем направлениям, включая военно-политическое и экономическое сотрудничество, а также военные базы. Кроме того, Суге предстоит выстраивать отношения с новым президентом США после ноябрьских выборов. Также могут осложниться отношения Японии с Южной Кореей, Китаем и Россией: продвижения по вопросу Курильских островов ожидать не следует, особенно на фоне изменений в российской Конституции, прямо запрещающих какое-либо отчуждение российских территорий. А на Ближнем Востоке следует ожидать ослабления особых миротворческих отношений с Ираном. Поэтому в данных условиях Японии следовало бы сосредоточиться на укрепление отношений с Европой, но добиться этого без ущерба для национальных интересов будет непросто, заключил политик.