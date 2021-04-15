Посольство РФ в Вашингтоне

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Российским дипломатам, которых власти США планируют выслать из страны в рамках новых санкций, предоставят на это 30 дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации президента США Джо Байдена. По данным телеканала, высылка затронет дипломатов, которые работают в посольствах в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Сообщается, что меры против России будут скоординированы с европейскими союзниками и будут реализованы в форме указа Байдена, а также санкций, согласованных с Государственным департаментом и Министерством финансов. Представители Госдепартамента призвали готовиться к возможным ответным мерам со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о введении новых санкций и предложил дождаться официальных решений Вашингтона, сообщает "Интерфакс".

"Понятно, что дыма без огня не бывает, скорее всего, речь идет о каких-то уже "сливах" в американские газеты. Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Все-таки дождемся, если будут какие-то конкретные решения объявлены от официального Вашингтона", - сказал Песков журналистам, отметив, что Россия по-прежнему осуждает любые санкционные устремления. "Конечно, не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по этой ленинской формуле "шаг вперед-два шага назад", - добавил он.

Как ранее передавали Bloomberg и Reuters, ограничительные меры будут введены в ответ на предполагаемые неправомерные действия со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы. Официально о них могут объявить уже до конца дня.

СМИ не исключали, что из США вышлют десять российских дипломатов: сообщалось, что эту меру примут не только в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательство в выборы, но и из-за "оккупации" Крыма и сообщений о том, что Москва предлагала вознаграждение "Талибану"* за нападения на американских солдат в Афганистане. Россия не раз отрицала эти обвинения.