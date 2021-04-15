В отчёте о безопасности вакцин минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата "Спутник V"

Ministerio de Salud de la Nación / YouTube Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона инъекций. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев

Ministerio de Salud de la Nación / YouTube

В Аргентине зафиксированы риски опасности кровотечений после применения "Спутника V", пишет издание "Фармацевтический вестник".

В отчёте о безопасности вакцин минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата "Спутник V".

Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона инъекций. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.

В статистике также приведены семь редких непредвиденных случаев, связанных с введением "Спутника V": кроме тромбоцитопении, речь идёт о пяти случаях анафилаксии (критически опасной аллергической реакции).

Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов, что в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам.

Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобным синдромом, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.

В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что введение другой векторной вакцины против COVID-19 - от компании AstraZeneca - связано с развитием редких побочных эффектов: тромбозов на фоне низкого содержания тромбоцитов. О похожих случаях тромбозов на фоне введения еще одной аденовирусной вакцины Johnson & Johnson сообщил американский регулятор. В вакцине Johnson & Johnson используется аденовирус 26-го типа, схожий с первым компонентом вакцины "Спутник V".

Россия не выявила ни одного случая тромбозов при введении "Спутника V", заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Российский Минздрав статистику побочных реакций при применении препарата не публикует.