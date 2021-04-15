Полицейской из Миннеаполиса Ким Поттер, которая в воскресенье застрелила 20-летнего чернокожего Донте Райта, остановив его машину, предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности второй степени

WCCO - CBS Minnesota / YouTube

Полицейской из Миннеаполиса Ким Поттер, которая в воскресенье застрелила 20-летнего чернокожего Донте Райта, остановив его машину, предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности второй степени. Обвиняемой грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает британская телерадиокорапорация BBC.

Поттер в свое оправдание заявила, что хотела применить электрошокер к Райту и думала, что стреляет из него. Машина проехала несколько улиц и врезалась в другой автомобиль. Райт умер на месте.

Убийство было заснято на камеры на теле полицейской. На видео она кричит Райту "Шокер! Шокер!". Через два дня Ким Поттер подала в отставку. Местная пресса писала, что ранее на Райта был выдан ордер на арест.

Полиция заявляет, что Поттер хотела применить электрошокер, но по ошибке выстрелила из пистолета. Инцидент вызвал массовые протесты.

Бруклин-Сентер - пригород Миннеаполиса. Сейчас там проходит суд по делу о гибели Джорджа Флойда в мае прошлого года. Афроамериканца, который ранее находился в поле зрения правоохранительных органов, заподозрили в использовании фальшивой купюры.

Обвиняемый, бывший полицейский Дерек Шовин, применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. Подсудимому вменяют убийство и непредумышленное убийство. Вины он не признаёт. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.