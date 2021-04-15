СМИ: новые санкции США будут направлены против госдолга России

DepositPhotos / AlekseyIvanov По информации The Wall Street Journal, власти собираются расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Об этом также пишет Reuters.

По информации The Wall Street Journal, власти собираются расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Как ранее передавали Bloomberg и Reuters, ограничительные меры будут введены в ответ на предполагаемые неправомерные действия со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы. Официально о них могут объявить уже до конца дня.

По данным агентств, под новые санкции США попадут как физические, так и юридические лица: должностные лица в правительстве и разведке, а также десятки организаций, в том числе компании, которые действуют за пределами России в интересах Москвы. Также меры могут ввести в отношении СМИ, которые, по мнению Вашингтона, распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года.

Источники Bloomberg и Reuters не исключали, что из США вышлют десять российских дипломатов. О такой возможности также пишут NYT и WSJ. По данным последней, эту меру примут не только в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательство в выборы, но и из-за "оккупации" Крыма и сообщений о том, что Москва предлагала вознаграждение "Талибану"* за нападения на американских солдат в Афганистане. Россия не раз отрицала эти обвинения.

26 марта сообщалось, что в администрации президента Джо Байдена еще не выработали единую санкционную политику в отношении России. Представители радикальной позиции выступают за самые серьезные меры против российского руководства, тогда как более осторожные оппоненты из Госдепартамента и Минфина США настаивают на том, чтобы санкции были как можно более аккуратными. В противном случае ограничения могут ударить по американским интересам.

В качестве примера "умеренные" приводят введение санкций против Олега Дерипаски и "Русала", когда вслед за резким падением капитализации этой компании начали страдать и американцы - из-за сбоя поставок алюминия, а также роста цен на этот товар.

Ограничение, направленное против рублевого госдолга станет неприятностью для российской администрации, но не нанесет критического удара по Кремлю. Скептики напоминают, что золотовалютные резервы Центробанка России составляют почти 600 млрд долларов, тогда как инвестиции иностранцев в российские облигации составляют порядка 40 млрд долларов.

Источники называют наиболее вероятный сценарий разворачивания санкций командой Байдена: сначала - визовые запреты для российских чиновников и олигархов, затем - заморозка активов причастных к нарушениям, а уже потом - запрет на покупку российских активов американцами.