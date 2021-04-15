ВСЕ ФОТО Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России "за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов" страны

The White House / flickr.com При необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены, отмечается в сообщении

DepositPhotos / AlekseyIvanov Минфин США также ввел санкции против 32 юридических и физических лиц в связи с попытками повлиять на американские президентские выборы в 2020 году и "другими актами дезинформации и вмешательства"

Joebengo / wikimedia.org

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России "за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов" страны, говорится на сайте Белого дома.

Как и писали американские СМИ, санкции затрагивают суверенный госдолг России. Американским финансовым организациям запрещается участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ, а также предоставлять этим структурам ссуды в рублях и другой валюте. При необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены, отмечается в сообщении.

Кроме того, введены блокирующие санкции против шести технологических компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с российскими спецслужбами. Это "ЭРА Технополис", АО "Пасит", ООО "Необит", Advanced System Technology (AST), НИИ специализированных вычислительных устройств защиты и автоматики, а также Positive Technologies. Последняя входит в рейтинг крупнейших компаний Рунета по версии Forbes, отмечает Telegram-канал журнала.

Как говорится на сайте Минфина США, исследовательский центр и технопарк "ЭРА Технополис" финансируется и управляется Министерством обороны России и связан с ГРУ. Компания "Пасит" и НИИ проводили исследования и разработки в поддержку "злонамеренных киберопераций" Службы внешней разведки (СВР) России. "Необит" и AST американское ведомство связывает с Минобороны, ФСБ, ГРУ и СВР.

Как говорится в сообщении Минфина, указанные компании оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, включая консультации экспертов, разработку программ и предоставление технической базы для содействия вредоносным действиям в киберпространстве.

США возложили ответственность за кампанию кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion на СВР, "также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes". Компрометация цепочки поставок программного обеспечения SolarWinds дала СВР возможность "шпионить или потенциально нарушать работу более чем 16 000 компьютерных систем по всему миру", заявило американское ведомство.

Минфин США также ввел санкции против 32 юридических и физических лиц в связи с попытками повлиять на американские президентские выборы в 2020 году и "другими актами дезинформации и вмешательства". В их числе экс-сотрудник ГРУ Денис Тюрин.

Санкции против 8 физических и юридических лиц связаны с "продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму". Ограничения против них введены в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой.

Среди этих лиц - гендиректор строившего Крымский мост "Мостотреста" Леонид Рыженькин, глава МВД Крыма Павел Каранда, министр имущества Крыма Лариса Кулинич, глава крымского управления ФСБ Леонид Михайлюк и руководитель регионального Следственного комитета Владимир Терентьев.

Под рестрикции также попали "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", уже находящийся в американском черном списке первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, передает ТАСС.

Кроме того, Минфин ввел санкции против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", Фонда стратегической культуры РФ, журналиста Александра Малькевича и Фонда защиты национальных ценностей, который он ранее возглавлял, Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества и экспертного Международного антикризисного центра из РФ.

Три российские компании - "Транс-Логистик", "Алкон" и "Юниджет" - вошли в санкционный список из-за сотрудничества с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Кроме того, Из США будут высланы 10 работающих в Нью-Йорке и Вашингтоне российских дипломатов, среди которых, по данным Белого дома, есть сотрудники спецслужб.