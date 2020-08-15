Ранее в субботу на совещании в Минске Лукашенко заявил о необходимости связаться с Путиным в связи с протестами в Белоруссии

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Александр Лукашенко, которого белорусский ЦИК объявил победителем президентских выборов в стране, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств "обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг" Беларуси, сообщает пул белорусского президента. Подробности беседы не приводятся. Официальной информации от Кремля пока не поступало.

Ранее в субботу на совещании в Минске Лукашенко заявил о необходимости связаться с Путиным в связи с протестами в Белоруссии. "Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - цитирует президента БелТА.

По его мнению, по "методичкам цветных революций" "разворачивается агрессия против Беларуси", Лукашенко также повторил тезис о внешнем вмешательстве. "Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит", - заявил президент.

По его мнению, "эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки". Лукашенко в частности отрицает наличие у него недвижимости "в Москве". "Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне", - заявил он.

По данным Telegram-каналов и СМИ, речь идет о пансионате "Салтыковка" в подмосковной Балашихе, расположенном на лесном участке площадью примерно в 1 гектар. Эта недвижимость оформлена на белорусскую нефтеперерабатывающую компанию "Нафтан". По договору между ней и властями Белоруссии высшее руководство страны может безвозмездно использовать пансионат. Впрочем, отмечается, что Лукашенко до сих пор ни разу там не был.

"Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел, прокомментировал Лукашенко на совещании. - И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны".

Лукашенко также пообещал в понедельник посетить Минский завод колесных тягачей, который наряду со многими другими белорусскими предприятиями присоединился к протестам. 14 августа на территории МЗКТ собралось около тысячи человек, они потребовали отменить результаты выборов, отправить Лукашенко в отставку и прекратить насилие над протестующими.

Лукашенко потребовал уделять приоритетное внимание работе экономики. "Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте... Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать - пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", - заявил он.

Лукашенко поручил, чтобы руководители заводов донесли это до рабочих: "Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет".

"Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", - сказал Лукашенко.