Тысячи людей собрались в районе минской станции метро "Пушкинская" в день похорон 34-летнего Александра Тарайковского, погибшего в ходе протестов 10 августа. По официальной версии, мужчина хотел бросить в силовиков взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. В свидетельстве о смерти Тарайковского указано, что основной причиной смерти стала открытая рана грудной клетки, вследствие которой случилась массивная кровопотеря.

Conflict Intelligence Team (CIT) покадрово изучила видео, на котором предположительно запечатлен момент гибели Тарайковского и пришла к выводу, что с "высокой вероятностью" убийство совершил один из бойцов спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназа МВД "Алмаз" - качество видео не позволяет отличить одних от других.

Никакой вспышки от взрыва в руках мужчины не видно, зато четко видна вспышка выстрела со стороны силовиков. По свидетельству родных и знакомых Тарайковского, в вечер гибели у него был при себе только мобильный телефон.

В субботу к месту гибели Тарайковского на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого люди принесли цветы и красно-белые шарики, бело-красно-белые флаги независимой Беларуси 1991-1995 годов. Проезжающие мимо автомобили сигналят, пассажиры показывают жесты поддержки.

Много людей также пришло к ритуальному залу на улице Ольшевского, где проходила панихида с участием родственников и близких Тарайковского. Когда гроб с телом вынесли из зала и понесли к катафалку, люди образовали коридор и преклонили колени. Потом раздались аплодисменты, люди скандировали "Жыве Беларусь" и пели духовный гимн "Магутны Боже".

Затем катафалк медленно проехал через "Пушкинскую".