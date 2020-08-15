Россия "при первом же запросе" окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны страны. По его словам, соответствующая договоренность достигнута лично с президентом России Владимиром Путиным.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Он заявил, что его волнует наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, где проводятся военные учения НАТО. "Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - сказал Лукашенко.

Он также высказался о протестующих сотрудниках белорусских предприятий, заявив, что им не место на заводах. " Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - приводит слова Лукашенко "Новая газета" .

"Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - добавил он.

В ходе того же совещания Лукашенко ответил на совместное предложение Польши, Эстонии, Латвии и Литвы принять их посредничество для мирного выхода из кризиса и прекратить насилие против белорусов. "Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - завил Лукашенко.

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - добавил он. Президент заявил участникам совещания, что некие "они" "потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество", включая трудовые коллективы. "Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - настаивает Лукашенко.