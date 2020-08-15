Conflict Intelligence Team (CIT) изучила видео с места гибели 34-летнего участника протестов в Минске Александра Тарайковского. По версии МВД, он хотел бросить в силовиков взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. Родственники и знакомые мужчины не верят в эту версию. При покадровом просмотре видео видна вспышка выстрела со стороны силовиков, после чего протестующий шатается и падает набок.

"Я смотрела видео еще до того, как его опознала. Я надеялась, что это не он", - сказала белорусской службе "Радио Свобода" гражданская жена Тарайковского Елена. Сестра погибшего подтвердила Life Shot, что на видео запечатлен именно Александр, она узнала его по одежде и "полностью уверена, что это ее брат".

По словам супруги Тарайковского, вечером 10 августа он решил пойти в свою квартиру в районе, где собирались протестующие: "Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей". Примерно в 22:30 Александр позвонил жене и сказал, что собирается домой. После этого вестей от него не было. Два дня родственники искали его по больница и следственным изоляторам.

Потом с Еленой в соцсетях связался незнакомый человек и написал, что ее муж может быть погибшим на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Примерно в то же время Следственный комитет оповестил о смерти Тарайковского его отца. 11 августа государственное агентство БелТА и газета "СБ. Беларусь сегодня" без ссылок на источники сообщили, что погибший отбывал срок за убийство. Однако когда гражданская супруга Тарайковского обратилась в СК, требуя рассказать о смерти мужа, ей заявили, что Александр считается "неустановленным".

Тарайковский действительно был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Родственники друзья мужчины рассказывают, что это не было преднамеренным убийством: Тарайковский вступился за свою пьющую мать, которую избивал сожитель.

"Сашкина мама начала злоупотреблять алкоголем, начала жить с непонятного типа мужчиной, который постоянно истязал ее. В свою очередь, она постоянно дергала на свою защиту сына. Так и получилась его "ходка" на 7 лет", - рассказала Русской службе BBC одна из давних знакомых Тарайковского. Судимость с него впоследствии сняли.

В день гибели Тарайковский был одет в светлую футболку и шорты, с собой у него был только мобильный телефон. "У меня есть видео - он идет в сторону ОМОНа, выстрел - и он падает. Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все", - сказал РБК отец погибшего.

Еще до того, как стало официально известно имя погибшего, очевидцы рассказывали Tut.by, что в руках мужчины ничего не взрывалось. Житель дома на улице Притыцкого, 38, видевший происходящее около станции метро "Пушкинская" со своего балкона, сообщил, что погибший "что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал".

Согласно заключению врачей, причиной смерти Тарайковского стала открытая рана грудной клетки и массивная кровопотеря. CIT, внимательно изучив видео и амуницию силовиков, пришла к выводу, что если на записи действительно запечатлен момент убийства Тарайковского, то "с высокой вероятностью убийство совершил один из бойцов спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназа МВД "Алмаз" (качество видео не позволяет отличить одних от других)".

Никакой вспышки от взрыва в руке мужчины не видно, тогда как вспышка выстрела одного из спецназовцев в шеренге, напротив, видна очень хорошо, отметили в CIT. Какой именно боец стрелял, определить будет сложно, так как силовики постоянно перемещались по перекрестку и закрывали лицо.

Застреленный силовиками Александр Тарайковский истек кровью.



На видео его убийства видно, как сразу после выстрела к нему на помощь пыталась прорваться гражданская машина. Но силовики начали стрелять в водителя pic.twitter.com/zTD4TOc7zL— распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 14, 2020

We geolocated the video at the intersection of Pushkina and Pritytskogo in Minsk.https://t.co/yZUN50DsEl



A frame-by-frame analysis showed that, contrary to Belarusian police claims, nothing exploded in the protester's hand but that he was shot from a line

of security forces. pic.twitter.com/qbYsd4koWU— CIT (en) (@CITeam_en) August 14, 2020

Из какого именно вида оружия был убит Тарайковский, определить тоже не удалось. По данным CIT, бойцы подразделений, находившихся в тот вечер на "Пушкинской", были вооружены дробовиками Benelli M4 и гранатометами ГМ-94, которые могут стрелять нелетальными боеприпасами. На видео также видно, что силовики выстрелили в сторону автомобиля, водитель которого начал притормаживать при виде лежащего на земле мужчины, и быстро обступили тело.

Отец погибшего рассказал РБК вечером 14 августа, что его не пустили в морг. "Меня держали почти два часа, потом сказали, не имеют права. Я сказал: я отец, я имею право даже сейчас забрать [тело сына]. Сказали, что я его только завтра увижу", - сообщил Валерий Тарайковский.

У погибшего осталась трехлетняя дочь. Место гибели Тарайковского превратилось в стихийный мемориал. 15 августа, в день похорон погибшего, там собрались сотни людей. Белорусы несут цветы, красные и белые шары и мягкие игрушки.