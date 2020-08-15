Агентство Associated Press опубликовало на своем сайте кадр, на котором предположительно запечатлен момент выстрела в участника белорусских протестов Александра Тарайковского, погибшего 10 августа на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске. На фото видно мужчину в светлой футболке и шортах, прижимающего руку к груди, откуда до самого паха струится кровь.

В белорусском МВД утверждали, что Тарайковский якобы сам подорвался на взрывном устройстве, которое держал в руках и хотел бросить в силовиков. На кадрах АР никакого взрыва и не видно. Описание к фотографии гласит, что мужчину на снимке опознают как Александра Тарайковского. Отмечается, что это кадр из видеозаписи Associated Press Television, снятой 10 августа.

Автором кадра указан украинский корреспондент АР Мстислав Чернов. В Национальном союзе журналистов Украины сообщали, что силовики избили его в ночь на 10 августа. Британское издание Independent писало, что Чернов попал в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" после того, как его избил ОМОН в фургоне милиции.

До сих пор в соцсетях и СМИ широко было распространено видео предположительно с Тарайковским, снятое с другого ракурса. На нем четко не видно лица протестующего и передней части его туловища. При этом на раскадровке этой записи четко видно вспышку выстрела со стороны белорусского спецназа. Никаких вспышек в руках Тарайновского, если это действительно он, нет.

Conflict Intelligence Team, изучив видео, заключила, что "с высокой вероятностью" Тарайновский был убит одним из бойцов спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназа МВД "Алмаз". В свидетельстве о смерти указано, что Тарайковский получил открытую рану грудной клетки, смерть наступила от массивной кровопотери.

Супруга погибшего Елена, ездившая на опознание мужа в морг, сообщила изданию Onliner, что на его теле есть только одна рана - в районе груди. "На теле у него нет повреждений - только в районе груди стоит яркий синяк. Нам сказали, что у него "открытая рана грудной клетки", он умер от потери крови", - рассказала она.

11 августа управление Следственного комитета Беларуси по Минску сообщило о проверке по факту смерти мужчины на улице Притыцкого. Для установления точной причины гибели была назначена судебно-медицинская экспертиза. В УСК Onliner сообщили, что проверка продолжается, ожидается заключение от специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.

В субботу тысячи людей собрались на месте гибели Александра Тарайковского у станции метро "Пушкинская" в Минске, чтобы почить его память. Народный мемориал буквально завален цветами, проезжающие автомобили сигналят в знак поддержки. При вынесении гроба с телом Тарайковского собравшиеся у ритуального зала опустились на одно колено. Погибшего проводили под аплодисменты, лозунг "Жыве Беларусь" и духовный гимн "Магутны Божа".