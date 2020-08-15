В Белоруссии возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, который перед выборами покинул страну, опасаясь задержания. Об этом "Медузе" сообщил представитель Цепкало Алексей Урбан. Данная статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Цепкало подтвердил РИА "Новости", что видел документы о возбуждении дела. Кроме того, его объявили в розыск в Белоруссии и России. "Я думаю, что на самом деле это просто автоматически происходит. То есть если у нас единая база данных - Белоруссии и России, и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным", - предположил политик.

Он сообщил, что сейчас находится на Украине и "точно не намерен" ехать в Россию. Возбужденное против него дело Цепкало назвал политически мотивированным. "Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет", - сказал политик. "Взятка, которую я якобы брал в 2012 году - это полная чушь. Если действительно брал, то кто тогда покрывал все это восемь лет?", - отметил Цепкало.

РИА "Новости" в связи с делом против политика упоминает обвинения в его адрес от турецкого бизнесмена Седаа Игдеджи, который заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Сам незарегистрированный кандидат и его штаб неоднократно опровергали эту информацию.

"Я несколько раз, когда Лукашенко начал обвинять меня, еще три месяца назад заявил ему: опубликуй, где и что я взял. Я разрешаю, пусть люди видят. И никто ничего до сих пор не опубликовал. Никаких фактов нет. Есть только заявления некоего человека, которому заплатили, чтобы он это заявил. Я уже три года не на [государственной] должности, где вы раньше спали? А как только в президенты пошел, сразу все нашлось", - возмутился Цепкало.

Валерий Цепкало - один из основателей Кремниевой долины в Минске, бывший заместитель главы белорусского МИД и экс-посол Белоруссии в США. Поводом к отказу в регистрации политика кандидатом в президенты стало то, что после проверки ЦИК собранных в его поддержку подписей оказалось меньше положенных ста тысяч.

Наряду с Цепкало в розыск в РФ объявлен создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степан Путило, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело об в организации массовых беспорядков. Путило с 2018 года живет в Польше. В первые дни белорусских протестов, сопровождавшихся глобальным сбоем интернета в стране, ресурсы NEXTA стали одним из основных источников информации о происходящем. Сейчас канал NEXTA Live насчитывает около 2 млн подписчиков, NEXTA - более 740 тысяч.