Фото: Артём Важенков / facebook.com В 19:00 15 августа истекло максимально возможное время содержания Важенкова под стражей. К этому времени в Следственный комитет был вызван его адвокат

Фото: Артём Важенков / facebook.com

Задержанного в Минске координатора "Открытой России" Артема Важенкова отпустили на свободу, в ближайшее время он покинет пределы Беларуси, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

В 19:00 15 августа истекло максимально возможное время содержания Важенкова под стражей. К этому времени в Следственный комитет был вызван его адвокат, пишет "МБХ медиа".

Обвинений Важенкову так и не предъявили, но он остается подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Белоруссии, сообщил РБК адвокат Антон Гашинский.

Активиста отпустили под обязательство о явке по первому требованию в орган, ведущий уголовный процесс. При этом никаких ограничений по передвижению внутри и за пределами страны не установлено. В беседе с "Медузой" Гашинский сообщил, что Важенков находится в российском посольстве, связи с ним пока нет.

Первое фото Артёма Важенкова по выходу из ИВС. Пока не знаем деталей его состояния, но Артём явно сильно пострадал. pic.twitter.com/lOjuXSVdac— Открытка (@openrussia_team) August 15, 2020

В "Открытой России" арест Важенкова назвали незаконным и политически мотивированным. Он был избит, подвергался пыткам, был лишен еды и защиты. Обвинение в массовых беспорядках стало следствием "карательной операции, устроенной белорусским диктатором ради сохранения личной власти", - говорится в заявлении организации.

"Мы счастливы, что Артём на свободе, но считаем, что все те, кто подверг Артёма пыткам, измывался над ним, должны быть наказаны. Мы не верим, что это может произойти при режиме Лукашенко, но предпримем все усилия, чтобы это произошло как можно раньше <...> Диктаторам, фальсифицирующим выборы и десятилетиями отказывающимся уходить от власти, не место в Европе XXI века", - добавили в "Открытой России", выразив солидарность народу Беларуси.

Артем Важенков и его коллега Игорь Рогов, приехавшие освещать президентские выборы в Белоруссии, пропали в Минске 11 августа. Позже госагентство БелТА показало их в числе задержанных "провокаторов беспорядков", на кадрах было видно, что они избиты. Рогова отпустили на следующий день, он вернулся в Россию, Важенков остался под арестом. Никаких доказательств участия активистов в массовых беспорядках не предъявлено.

15 августа адвокату Антону Гашинскому удалось встретиться с Важенковым в ИВС и передать ему вещи. "Самочувствие у него не очень, все тело болит, сплошные боли из-за обширных гематом", - рассказал после этого координатор "Открытой России" Алексей Прянишников.