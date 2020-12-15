Трамп объявил о грядущей отставке генпрокурора США Уильяма Барра

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter об отставке генерального прокурора страны Уильяма Барра, прикрепив к твиту копию его прошения об отставке.

"Только что провел очень хорошую встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения очень хорошие, он проделал отличную работу", - сообщил Трамп. По его словам, Барр покинет свою должность перед Рождеством, "чтобы провести праздники в кругу семьи".

Временно исполнять обязанности главы Минюста США будет нынешний первый заместитель генпрокурора Джефф Розен. На его позицию будет назначен Ричард Донохью, который стал работать в Минюсте летом этого года, а до этого трудился в органах прокуратуры Нью-Йорка.

Сообщения Трампа о том, что Барр уходит в отставку, были опубликованы спустя несколько минут после того, как стало известно о том, что члены коллегии выборщиков США подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

На решение Барра могло повлиять нежелание Трампа признавать свое поражение или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов. Трамп не раз критиковал Барра, в частности за то, что тот, по мнению президента, недостаточно тщательно проверял сообщения о нарушениях на выборах в США. В итоге Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.

2 декабря Барр публично заявлял о том, что Министерство юстиции и ФБР не выявили масштабных фальсификаций, которые могли бы изменить результат состоявшихся выборов. По его словам, речь не идет ни о систематических фальсификациях, ни о жалобах на оборудование, запрограммированное таким образом, чтобы искажать результаты обработки бюллетеней.