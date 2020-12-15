Голосование выборщиков подтвердило победу Байдена на выборах президента: 306 голосов против 232 у Трампа

palinchak / DepositPhotos Для победы необходимо набрать 270 голосов. Выборщики голосуют каждый в своем штате. Они заполняют бюллетень и отправляют его по почте в Сенат. 6 января голоса выборщиков должен утвердить Конгресс

Moscow-Live / Крылов Антон

Коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп - 232, говорится на сайте Fox News.

Голосование на выборах президента США проходят по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате - 538. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Выборщики голосуют каждый в своем штате. Они заполняют бюллетень и отправляют его по почте в Сенат. 6 января голоса выборщиков должен утвердить Конгресс.

Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, когда письма распечатают и пересчитают бюллетени. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.

Комментируя итоги голосования, Джо Байден напомнил, что набрал практически столько же голосов, сколько Трамп в 2016-м (304 голоса).

"В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которые его избрали, разгромным. По его собственным стандартам, эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они такие и сейчас", - сказал Байден, которого цитирует Bloomberg.

Кроме того, Байден напомнил, что после выборов в 2016 году он сам объявил на совместном заседании палат конгресса о победе Трампа. "Я выполнил свою обязанность. И я рад и не удивлен тому, что целый ряд моих бывших коллег-республиканцев в сенате уже признали результаты голосования. Я благодарю их. И я уверен, что мы можем работать вместе во благо страны по многим направлениям", - заявил он.

В то же время он добавил, что Дональд Трамп отказался уважать волю народа, попытавшись через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах. "Это настолько экстремальная позиция, что мы раньше и не видели. Эта позиция - отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу Конституцию", - сказал Байден, выразив уверенность в том, что предшествующий президент мирно передаст ему власть. "Мы, США, всегда подавали миру пример мирной передачи власти. И мы сделаем это снова", - добавил бывший вице-президент.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики отдадут большинство голосов за его конкурента. Он продолжает настаивать на том, что выборы были сфальсифицированы, хотя Минюст и ФБР со своей стороны не выявили каких-либо масштабных фальсификаций, способных серьезно изменить результаты выборов.

Тогда же Управление общих служб США сообщило, что готово начать процедуру передачи власти Байдену. Директор управления Эмили Мерфи также сообщила, что Управление по общим вопросам администрации США предоставило кандидату от демократов доступ к необходимым для этого финансам. В Пентагоне также заявляли, что готовы начать процесс передачи власти новой администрации.