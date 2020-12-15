Журналисты и сам Алексей Навальный назвали имена предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к его отравлению

Алексей Навальный / YouTube После возвращения в РФ Алексей Навальный планирует обратиться в Следственный комитет и ФСБ в связи с информацией о личности предполагаемых отравителей

Алексей Навальный / YouTube

Западные спецслужбы вскоре после отравления Алексея Навального выяснили его обстоятельства и определили лиц, предположительно причастных к нему, включая сотрудников Федеральной службы безопасности России. Об этом пишет во вторник The New York Times по следам опубликованного накануне расследования группы Bellingcat и ряда СМИ, в котором впервые называются имена сотрудников ФСБ, участвовавших, как утверждается, в покушении на российского оппозиционера.

NYT ссылается на высокопоставленного представителя германских спецслужб. По его словам, вскоре после того, как Навальный 22 августа был доставлен на лечение в Берлин, представители американского ЦРУ и британской разведслужбы передали своим германским коллегам информацию об отравлении, в том числе о личностях сотрудников ФСБ, участвовавших в операции, сообщает радио "Свобода".

В сообщении New York Times прямо не говорится, идет ли речь о тех самых людях, имена которых названы в расследовании Bellingcat, - однако, судя по всему, это именно так. Источник издания в немецких спецслужбах говорит, что расследование "охватывает все то, что мы знали".

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В расследовании, основные выводы которого опубликовал сам Навальный, утверждается, что оппозиционера в поездках по России начиная с 2017 года, когда он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, сопровождала группа сотрудников ФСБ, которые имели отношение к секретному подразделению, занимающемуся разработкой новейшего химического оружия. Трое сотрудников ФСБ были в Томске, когда там был отравлен Навальный. Утверждается, что ранее сам Навальный и его жена уже подвергались воздействию небольших доз отравляющего вещества "Новичок".

Расследование основано на анализе баз данных о паспортах, авиа- и железнодорожных билетах, биллинга мобильных телефонов. Авторы подчеркивают, что такие базы широко доступны в России по причине коррупции.

Журналисты и сам Алексей Навальный называют имена предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к его отравлению. Лидер оппозиции утверждает, что речь идет о государственном терроризме, а операция по его отравлению не могла обойтись без ведома президента Владимира Путина.

Реакции российских властей на расследование пока нет. Молчат и государственные СМИ, в которых публикуются лишь отдельные мнения колумнистов с критикой Навального.

Во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Навальный подтвердил, что намерен вернуться в Россию, как только завершит реабилитацию. "Я возвращаюсь в Россию. Это моя страна, и мне есть чем там заняться", - сказал политик. При этом он отметил, что власти пытаются его "запугать", опасаясь его возвращения.

После возвращения в РФ Алексей Навальный планирует обратиться в Следственный комитет и ФСБ в связи с информацией о личности предполагаемых отравителей. "Вы можете смеяться сколько угодно, но другой процедуры не существует", - пояснил он. Навальный в очередной раз выразил уверенность в том, что покушение на него организовало ФСБ по личному приказу президента России Владимира Путина.

"У меня нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией. Мы здесь видим операцию длиной почти 4 года, в которой задействованы десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ. <...> Директор ФСБ Александр Бортников никогда бы не сделал это без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу", - сказал политик.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета Томск - Москва. Он был госпитализирован в Омске, после чего перевезен на лечение в Берлин. В Германии специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Навальный вышел из комы и сейчас проходит в Германии реабилитацию. Страны ЕС и США призвали российские власти расследовать отравление, в ЕС введены санкции против ряда российских чиновников в связи с использованием химического оружия.